Logo'dan öğrencilere yaz stajı fırsatı - Son Dakika

Logo Yazılım, geçen yıllarda gençler tarafından ilgiyle karşılanan LOG-in staj programının kapsamını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında 4 farklı program olarak planlanan LOG-in staj programına standart yaz stajı olan LOG-in Summer'a ilaveten üniversite öğrencilerine staja kış aylarında katılma olanağı veren LOG-in Winter kış stajı, lise öğrencilerine yönelik Log-in Junior ve yeni mezunları kapsayan, ücretsiz eğitim sonrası Logo'da çalışma imkanı bulunan LOG-in Bootcamp programları da eklendi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan yaz dönemi programına katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 11 Mart 2022 tarihine kadar yapabilecek.

LOG-in Summer 2022 yılı stajyerleri Logo'nun çalışma kültürüne dahil olacaklar ve iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri, onlara uygun olarak geliştirilen eğitim programlarına da katılma imkanları bulacak.

Çevrim içi olarak uygulanan LOG-in staj programı katılımcıları görüşmeler, teknik test, case study yöntemleriyle belirlenmesinin ardından sürece oryantasyon ile devam ediyor.

Süreç sırasıyla; gölge liderlerle tanışma, staj sürecinin başında yapılan 'beklenti anketleri', eğitimler, ekiplerle projelerde görev alma, gölge liderler ile geri bildirim toplantılarıyla sürüyor ve staj sonunda değerlendirme anketleri gerçekleştiriliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Logo Grup, İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Direktörü Nebahat Kesgin LOG-in staj programının bu yıl yetenek kazanımı stratejisi doğrultusunda genişletildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Logo Yazılım olarak yeni mezun ve genç yeteneklerin kariyer yolculuğunun başlangıcında onlara destek sağlamayı çok önemsiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda gençler tarafından ilgiyle karşılanan ve büyük talep gören LOG-in staj programını 2022 yılında daha da genişlettik.

Bu program ile özellikle üniversite son sınıflarında ve yeni mezun olan yetenekleri çekmeyi hedefliyor ve onlara Logo'da bir kariyer fırsatı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda büyük oranda stajyerlerimiz kariyerlerine Logo',da devam ettiler, onlara bu fırsatı yaratmaktan mutluluk duyuyoruz."