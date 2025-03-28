Lojistik Zirvesi Nişantaşı'nda Gerçekleşti

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, lojistik sektörünün dönüşümünü masaya yatıran "Geleceği Şekillendiren Lojistik Stratejileri Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sektörün önde gelen temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, lojistikte teknolojik gelişmeler ve kadın liderliğinin önemine dikkati çekildi.

Zirvenin ilk oturumunda, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Kadın Çalışma Grubu (KÇG) temsilcileri söz aldı.

KÇG Başkan Yardımcısı Gizem Gündüz Bora, Üniversite İş Birlikleri Koordinatörü Dr. Sabire Yazıcı, KÇG üyeleri Berrak Özkan ve Dr. Gülşahiden Durucan, gençlerin sektöre kazandırılması, fırsat eşitliği, kapsayıcılık, eğitim işbirlikleri ve kadın istihdamı konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Lojistik Sektöründe Teknoloji ve Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı ikinci oturumda, DHL Global Forwarding Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Berna Yılmaz Ciğeroğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Ciğeroğlu, dijitalleşmenin sektöre etkileri, yapay zeka destekli süreç yönetimi ve teknolojinin rekabette yarattığı avantajlara değinerek katılımcılara ilham verdi.

Zirve, lojistik sektöründeki güncel eğilimleri takip etmek, yenilikçi iş modellerini tanımak ve geleceğe dair stratejik vizyon geliştirmek isteyen katılımcılar için değerli bir paylaşım ve etkileşim ortamı sundu.