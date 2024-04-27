Lokanta ve kafelerde KDV oranları artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Lokanta ve kafelerde KDV oranları artırıldı

Lokanta ve kafelerdeki KDV oranları yüzde 8'den yüzde 10'a, yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte lokantaların hizmetlerini faturalandırırken yüzde 1 yerine yüzde 10 KDV hesaplaması yapması gerekecek. Ayrıca, işyeri ruhsatı olmayan yerlerde yapılan yiyecek ve içecek satışları da bu kapsama dahil edildi.

27.04.2024 02:44
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Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV'nin, yüzde 20'ye çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katma Deper Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan 'yüzde 8' ibarelerinin 'yüzde 10', 'yüzde 18' ibarelerinin 'yüzde 20' olarak değiştirilmesine karar verildi. Buna göre, lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek. Hizmet sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak. Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları satışlar da bu kapsamda olacak.

Tebliğin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe gireceği belirtilirken hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanınca yürütüleceği belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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