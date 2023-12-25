 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lokantalarda Fiyat Listesi Zorunluluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Lokantalarda Fiyat Listesi Zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, lokanta, kafe ve pastanelerin işletmelerinde fiyat listesi zorunlu hale getirildi. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, bu uygulamanın hem işletmeler hem de vatandaşlar için olumlu bir adım olduğunu belirtti. Aydemir, fiyat listelerinin görülebilir bir şekilde yerleştirilmesiyle 'fahiş fiyat uygulanıyor' söyleminin önüne geçildiğini ifade etti.

Lokantalarda Fiyat Listesi Zorunluluğu
25.12.2023 - 12:05,
Abone Ol

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan işletmelerde fiyat lisesi zorunluluğu uygulaması hakkında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Hem işletmemiz hem de vatandaşlarımız için güzel bir uygulama oldu. Bu uygulamayla da fahiş fiyat uygulanıyor söyleminin önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın lokanta, kafe ve pastaneler için aldığı önlemler Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, işletmelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak. Uygulama 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ticaret Bakanlığımız ve federasyon kanalımızdan bize resmi yazı geldi. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yeme-içme sektörlerinde fiyatları vatandaşlarımızın göreceği bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bu da vatandaşın hangi ürünü kaça aldığını belirten bir şey. Bu daha önceden var olan bir şeydi ancak şimdi 1 Ocak 2024 yılı itibarıyla da bu kanun haline geldi. Bu da hem vatandaşlarımız için hem işletmemiz için de güzel bir uygulama oldu. Vatandaş geliyordu 'kebap ne kadar' diye sorular soruyordu. 'Hep fahiş fiyat uygulanıyor' deniliyordu. Hem onların önüne geçme anlamında hem de vatandaşımızın bir ürünü kaça aldığını göstermek için de Ticaret Bakanlığımız böyle bir uygulama ortaya koydu. Hem işletmemiz hem de vatandaşlarımız için güzel bir uygulama oldu. Bu zaten yıllardır da var olan bir şeydi ama 1 Ocak 2024 tarihiyle resmi hale gelecek. 2024 itibarıyla bütün yeme-içme sektörlerinde fiyat listeleri vatandaşların göreceği bir şekilde yerleştirme zorunluluğu geldi. Bu da vatandaşımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu uygulamayla da 'fahiş fiyat uygulanıyor' söyleminin önüne geçmiş oluyoruz"

Masalarda, duvarda ve panolarda fiyat listesinin bulunmamasının vatandaşlarda 'fahiş fiyat uygulanıyor' düşüncesini ön plana çıkardığını belirten Aydemir, "Esnafımız fiyat listesini takip ediyorlar. Bizim odamızın belirlemiş olduğu fiyat listelerimiz var ancak vatandaşlarımız 'bu kadar fiyat olur mu? Biraz fazla' gibi söylemlerde bulunuyorlar. Her şeyin üzerinde fiyat geçişleri olduğu gibi bizler de ister istemez fiyat geçişleri yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaş da 'fahiş fiyat uygulanıyor' diye algılıyor. Bu tarz sıkıntılar yaşıyorduk. Bu uygulamayla da 'fahiş fiyat uygulanıyor' söyleminin önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu hem esnafımız için iyi oldu hem de vatandaşımızın kafa karışıklığına son vermiş oldu. Bu fiyat tarifelerini de esnaflarımız odamızdan temin edebilirler" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ticaret Bakanlığı, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lokantalarda Fiyat Listesi Zorunluluğu - Son Dakika


11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
11:00
'Yüksek hesap' çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı "Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:13:48. #1.13#
SON DAKİKA: Lokantalarda Fiyat Listesi Zorunluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement