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Lokman Koçaslan Otomotiv ile Egelim Lojistik'in yol arkadaşlığı güçlendi - Son Dakika

Lokman Koçaslan Otomotiv ile Egelim Lojistik'in yol arkadaşlığı güçlendi

30.12.2021 13:53
Lokman Koçaslan Otomotiv ile Egelim Lojistik'in yol arkadaşlığı güçlendi

Lokman Koçaslan Otomotiv ve Egelim'in uzun yıllara dayalı 'Yol Arkadaşlığı' MAN ile 2022'de de güçlenerek devam ediyor.

Lokman Koçaslan Otomotiv ve Egelim'in uzun yıllara dayalı 'Yol Arkadaşlığı' MAN ile 2022'de de güçlenerek devam ediyor.

Egelim Lojistik filosuna eklediği 20 adet yeni MAN TGX 18.510 4X2 serisi çekicilerle Lokman Koçaslan Otomotiv ile uzun yıllara dayalı "Yol Arkadaşlığını" güçlendirerek devam ettiriyor. 1988 yılında taşımacılık alanında faaliyet göstermek hedefiyle kurulan, taşımacılık sektöründe hem ulusal hem de uluslararası alanda başarılı işlere imza atan Egelim Lojistik A.Ş. yeni araç yatırımı kapsamında 20 adet yeni MAN TGX 18.510 4X2 çekici satın aldı. Firma filosuna kattığı yeni çekicileri, Swiss Büyük Efes Otel'de düzenlenen törenle teslim aldı.

Gerçekleşen teslimat törenine, Egelim Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erim, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Erim, Genel Müdür Ayşe Ekin, Lojistik Müdürü Bülent Erim, Lojistik Müdür Yardımcısı Tayfun Erim, Satın alma Müdürü Ali Samet Ekin, Operasyon Yöneticisi Emre Erim, Mali Müşavir Serkan Ertekin, Baş şoför Aycan Esen, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şeran, MAN Yetkili Satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Sinan Akyıldız katıldı.

"MAN ile filomuzu daha da güçlendirme kararı aldık"

Egelim Lojistik A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erim, müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak sürdürülebilir, entegre, yenilikçi, hızlı ve güvenilir hizmetleriyle Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından biri haline geldiklerini belirtti. Kuru yük, sıvı yük taşımacılığının yanı sıra torbalama ve 100 bin metrekarelik kapalı olan depolama alanı bulunan Egelim Lojistik, hizmet verdiği araçlarıyla ithalatçı ve ihracatçı firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahiptir. Yüksek performans ve kesintisiz yolda olma mottosuyla müşterilerine güven vermeyi amaç edinen Kemal Erim, "Yola çıkarken her zaman en büyük önceliğimiz ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak olmuştur. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz büyük operasyonlar sonucu MAN TGX 18.510 4X2 yeni nesil çekicilerle birlikte kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunarken diğer yandan çevremizin korunmasına katkı sağlayacağız. Egelim Lojistik A.Ş olarak katkısına inandığımız Man markası ile filomuza 20 adet MAN TGX 18.510 4X2 çekici alarak filomuzu daha da güçlendirme kararı aldık" dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara ise, şunları söyledi:

"MAN olarak, sahip olduğumuz hizmet anlayışı çerçevesinde tüm müşterilerimizi yaşam boyu iş ortağımız olarak görüyoruz. Satış anından satış sonrası destek hizmetlerine kadar sürecin her aşamasında müşterilerimizin yanlarında oluyoruz. Gerek araçlarımızın kalitesi gerekse de verdiğimiz hizmet bizleri, yeni yatırımlarda da tercih sebebi yapıyor. Bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü filolarında MAN araçları bulunan müşterilerimizin yeniden bizleri seçmeleri, aynı zamanda güven ve memnuniyetlerini gösteriyor. Dolayısıyla bugün de mevcut iş ortaklarımızdan biri olan Egelim Lojistik'e bu teslimatı yapmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Kendilerine bu yüzden bir kez daha teşekkür ediyor, yeni araçlarımızın da firmalarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz."

İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'de Man Yetkili Satıcısı olan Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan ise "MAN markası 2021 yılının kamyonu seçilen TGX serisi kamyon ve çekicileri ile pazarda fark yaratmaya devam ediyor. İleri teknoloji, dayanıklılık, performans ve yakıt tasarrufu gibi birçok özelliğiyle öne çıkan MAN markasının 4 ilde yetkili satış ve satış sonrası hizmetlerini vermekteyiz. Lojistik sektörünün lider firmalarından Egelim Lojistik A.Ş. ile uzun yıllara dayanan yol arkadaşlığımız bulunmakta. Kendilerinin 250 araçlık araç parkının 134 adedini MAN çekiciler oluşturmaktadır. 2022 için vermiş oldukları 20 adet yeni sipariş ile bu sayı daha artacaktır. Bizleri tercih ettikleri için Egelim Lojistik'e teşekkür ederiz. Satış ve satış sonrası hizmetlerimiz, mutlak müşteri memnuniyeti anlayışıyla yıllardır olduğu devam edecektir" diye konuştu. - BURSA

Lokman Koçaslan Otomotiv ile Egelim Lojistik'in yol arkadaşlığı güçlendi
Lokman Koçaslan Otomotiv ile Egelim Lojistik'in yol arkadaşlığı güçlendi

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Kemal Erim, Tragger, Türkiye, Efes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lokman Koçaslan Otomotiv ile Egelim Lojistik'in yol arkadaşlığı güçlendi - Son Dakika Ekonomi


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