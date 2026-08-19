Londra 58 Gün Sonra İlk Yağışı Aldı - Son Dakika
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Londra 58 Gün Sonra İlk Yağışı Aldı

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Londra, 58 gün aradan sonra kayda değer yağışlarla kuraklık koşullarına veda etti.

Bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklığın etkisinde olan İngiltere'nin başkenti Londra 58 gün sonra kayda değer yağış aldı.

Londra'nın ölçüm istasyonlarında son olarak 22 Haziran'da saatte 10 milimetre yağış kaydedilmişti.

Bu yıl 5 sıcak hava dalgası yaşanan İngiltere'nin birçok bölgesinde neredeyse hiç yağış görülmemesiyle olağanüstü kuraklık koşulları oluştu. Temmuz 2026, ülkenin kayıtlarındaki en kurak dönem olurken Londra'nın tamamı dahil İngiltere'nin yüzde 71,3'ü ve Galler için resmen kuraklık ilan edildi.

Yeşil çehrenin sarıya döndüğü Londra'da bu sabaha karşı 58 gün aradan sonra ilk kayda değer miktarda yağış görüldü.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) yağmur izleme sistemine göre, bu sabah saat 03.00'ten itibaren Londra genelinde sağanak yağışlar başladı ve şehrin bazı bölgelerinde saatte 32 milimetreye varan yağış kaydedildi.

Yağışın perşembe günü yoğunlaşması beklenirken, Met Office sağanak yağışların bazıları şiddetli olabileceğinden, yağmurun çok kuru ve sert zemine düşmesi nedeniyle yüzey suyu kaynaklı sel oluşma riskine karşı uyardı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Londra, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Londra 58 Gün Sonra İlk Yağışı Aldı - Son Dakika

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