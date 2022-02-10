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Lübnan'da hükümet 2022 bütçe tasarısını kabul etti - Son Dakika

Lübnan'da hükümet 2022 bütçe tasarısını kabul etti

10.02.2022 22:01
Lübnan'da hükümet 2022 bütçe tasarısını kabul etti

Lübnan hükümetinin, 2022 yılı bütçe tasarısını kabul ederek Meclise gönderdiği belirtildi.

Lübnan hükümetinin, 2022 yılı bütçe tasarısını kabul ederek Meclise gönderdiği belirtildi.

Bakanlar Kurulunun, bütçe tasarısı görüşmelerinde sona gelindi.

Başbakan Necib Mikati, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bütçe tasarısının kabul edildiğini duyurdu.

Mikati, bütçe açığının yaklaşık 7 trilyon lira (yaklaşık 330 milyon dolar) olmasının beklendiğini ancak elektrik krizinin çözümü için yapılacak harcamalar nedeniyle bu açığın beklenenin üstüne çıkabileceğini dile getirdi.

Başbakan Mikati, bütçenin, mali düzenleme politikasının ilk adımı olduğunu ve ekonomik iyileşme planıyla ilgili de çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Lübnan Enformasyon Bakanı görevini vekaleten yürüten Abbas el-Halebi ise görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, 2022 bütçesinin Meclise sunulmasına karar verildiğini ifade etti.

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Başbakan, Lübnan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lübnan'da hükümet 2022 bütçe tasarısını kabul etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Lübnan'da hükümet 2022 bütçe tasarısını kabul etti - Son Dakika
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