Lukoil, Bulgarsitan Rafinerisi Satış İddialarını Yalanladı

Ekonomi

Rus petrol şirketi Lukoil, Bulgaristan'daki rafinerisinin Katar-İngiltere konsorsiyumuna satışına yönelik görüşmeler yaptığına yönelik iddiaları yalanladı.

Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Bulgaristan'daki rafinerisinin Katar ve İngiltere'nin oluşturduğu konsorsiyuma satılmasına yönelik görüşmeler yapıldığına yönelik basında çıkan iddialara yanıt verildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Lukoil, bağımsız danışmanların ve bir dizi saygın piyasa oyuncusunun katılımıyla Bulgaristan'daki işletmesi için çeşitli seçenekleri analiz edilmektedir. Şu anda, herhangi bir tarafla yapılan belirli bir işlemle ilgili herhangi bir karar alınmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Lukoil'in Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Bulgaristan'daki rafinerisini Katar ve İngiltere'den bazı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyuma satılmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü.