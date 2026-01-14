Lüks mağazacılık devi iflas bayrağını çekti - Son Dakika
Ekonomi

Lüks mağazacılık devi iflas bayrağını çekti

Lüks mağazacılık devi iflas bayrağını çekti
14.01.2026 10:39
Küresel lüks mağazacılığın önemli oyuncularından Saks Global, pandemi sonrası derinleşen finansman baskısı ve artan borç yükü nedeniyle ABD'de iflas koruması başvurusunda bulundu. Alacaklılar arasında 136 milyon dolarla Chanel ve Gucci'nin sahibi Kering de yer alıyor.

Lüks mağazacılık devi Saks Global, ABD'de iflas koruması için başvuruda bulundu. Pandemi döneminden bu yana perakende sektöründeki en büyük iflas süreçlerinden biri olarak değerlendirilen başvuru kapsamında şirketin, mağaza faaliyetlerini sürdürebilmek için alacaklılarla yeni bir finansman paketi üzerinde çalıştığı bildirildi.

BAŞVURU EVRAKLARI MAHKEMEYE SUNULDU

Mahkeme kayıtlarına göre Saks Fifth Avenue'nun ana şirketi konumundaki Saks Global, 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında varlık ve borç beyan etti. Başvuru evrakları, Teksas eyaletindeki Houston ABD İflas Mahkemesi'ne sunuldu.

500 MİLYON DOLARLIK EK FİNANSMAN GÜNDEMDE

Şirketin planladığı finansman paketinin toplam büyüklüğünün 1,75 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu çerçevede yatırımcı grubundan 1 milyar dolarlık acil kaynak sağlanması, bankalar aracılığıyla 250 milyon dolarlık varlık teminatlı krediye erişilmesi ve iflas korumasından çıkışın ardından 500 milyon dolarlık ek finansman kullanılması öngörülüyor.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Mahkeme belgelerinde alacaklılar arasında Chanel ve Gucci'nin sahibi Kering'in yaklaşık 136 milyon dolar, LVMH'nin ise 26 milyon dolar alacağı bulunduğu yer aldı. Saks Global, toplam alacaklı sayısının 10 bin ile 25 bin arasında olduğunu tahmin ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    10 milyar dolarlik varlikve borca karsilik 136 milyon dolar cok degil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
