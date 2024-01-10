Lüks marketlerde 25 TL'ye satılan mandalinayı bedavaya dağıtsa da toplayan bulamıyor

Narenciye üreticisi: "İç ve dış piyasada alıcı bulamayan mandalinayı, ağaç başında çürümeye terk ettik"

"Bedava alın götürün diyorum ona da gelen yok, yetkililer biran önce bu olumsuzluğa çare bulması gerekiyor"

HATAY - Hatay'da tarla fiyatı 2 TL'ye kadar düşen ve lüks marketlerde 25 TL'yi bulan fiyatlarla satılan mandalina ağaç diplerinde çürümeye bırakıldı. Üreticiler, bedava dağıtsa da ürünleri toplayacak vatandaş bulamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın verimli topraklarında yetişen narenciyede bu yıl ürün bereketi yaşanıyor. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 TL'ye kadar düştü. Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle bahçe fiyatıyla market fiyatında yaşanan fark mandalinayı da vurdu. Büyükşehirlerde lüks marketler de mandalina fiyatı 25 TL'ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu. Türkiye'nin narenciye üretiminde önemli bir konuma sahip olan Hatay'ın Erzin ilçesinde üretici, narenciyeyi bedava dağıtsa da toplayan bulamıyor.

Narenciye üreticisi Sinan Bayraktaroğlu, ürünün dalda kalması durumunda ağacın önümüzdeki yıl ürün vermeyeceğine dikkat çekerek, "Erzin'de narenciye üreticisi olarak perma perişanız. İç ve dış piyasada alıcı bulamayan mandalinayı, gördüğünüz gibi ağaç başında çürümeye terk ettik. 1 yıllık beklentimiz heba oldu gitti. Gübreye ve sulama suyuna vereceğimiz parayı bir taraf bırakalım, budanması, toprağın sürülmesi işçiye verdiğimiz para zarar üstüne zarar. Meyve ağaç başında kalsa seneye tutmaz. Tabana dökülse ağacın hastalanmasına neden olur. Bedava alın götürün diyorum ona da gelen yok. Yetkililer biran önce bu olumsuzluğa çare bulması gerekiyor. Şu ana kadar, Erzin'deki narenciyenin yüzde 50'si toplanmadı ve ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Narenciyeye güvenerek borçlandık, önümüzdeki yıl ise akıbetinin ne olacağı da bilinmiyor" dedi.