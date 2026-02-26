Lüleburgaz'da Pırasa Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Lüleburgaz'da Pırasa Hasadı Devam Ediyor

Lüleburgaz\'da Pırasa Hasadı Devam Ediyor
26.02.2026 17:09
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde pırasa hasadı, teknik ekip denetimiyle sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde pırasa hasadı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin kontrol ve gözetiminde devam ediyor.

Kırklareli'nin önemli tarım merkezlerinden Lüleburgaz'da üreticiler tarafından yürütülen pırasa hasat çalışmaları, teknik ekiplerin sahadaki denetimleri eşliğinde devam ediyor. İlçe Müdürlüğü personeli, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak hem hasat sürecini yerinde takip etti hem de üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen kontrollerde ürün kalitesi, hasat olgunluğu, hijyen şartları ve tarımsal uygulamalar değerlendirildi. Uzman personel, doğru hasat zamanlamasının verim ve kalite açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, ürün kayıplarının önlenmesi ve pazara sunulan ürün standardının korunması konusunda üreticilere önerilerde bulundu.

Sahada yapılan incelemelerde ayrıca bitki sağlığı, sulama ve gübreleme uygulamaları da gözden geçirildi. Teknik ekipler, sürdürülebilir üretim anlayışı doğrultusunda planlı ve bilinçli tarım uygulamalarının önemine dikkat çekti.

Yetkililer, üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının hasat sezonu boyunca devam edeceğini belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Kırklareli, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lüleburgaz'da Pırasa Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Pırasa Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
