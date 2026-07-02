Maç Keyfi Araştırması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Maç Keyfi Araştırması Sonuçları Açıklandı

02.07.2026 12:27
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Arçelik'in araştırması, evde spor etkinlikleri izleme trendini ve misafir ağırlama alışkanlıklarını ortaya koydu.

Arçelik, tüketicilerin yaz dönemindeki büyük spor müsabakalarını evde izleme ve misafir ağırlama alışkanlıklarını ortaya koyan Maç Keyfi Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JL Partners işbirliğiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Romanya, Polonya, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere 10 ülkede 5 bin 139 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, evlerin büyük spor karşılaşmaları için giderek daha güçlü bir sosyal buluşma alanına dönüştüğünü gösterdi.

Araştırmaya göre, dünya genelinde sporseverlerin yüzde 77'si, büyük spor etkinliklerini izlemek için arkadaşlarını veya ailelerini evde düzenli ya da zaman zaman ağırlıyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 85 ile küresel ortalamanın üzerine çıkıyor.

Türkiye'de tüketicilerin evde izlemeyi tercih etmesinde konfor yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 22 ile daha uygun maliyetli olması ve yüzde 18 ile evde daha iyi bir atmosfer oluşması takip ediyor.

Türkiye'de 25-34 yaş grubunun yüzde 47'si büyük spor etkinliklerinde düzenli olarak evinde misafir ağırladığını belirtirken, bu oran 55 yaş ve üzeri tüketicilerde yüzde 14'e kadar geriliyor. Bu sonuç, evde maç izleme kültürünün genç kuşaklar arasında yalnızca bir izleme alışkanlığı değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma deneyimine dönüştüğüne işaret ediyor.

Ayrıca Türkiye'de tüketicilerin yüzde 43'ü misafir ağırlarken en çok buzdolabından yararlandığını belirtiyor. Buzdolabını yüzde 26 ile fırın/ocak ve yüzde 23 ile bulaşık makinesi takip ediyor. Globalde de buzdolapları yüzde 42 ile maç günü ev sahipliğinde en çok kullanılan ev aleti olarak öne çıkıyor. Fırın ve ocaklar ise yüzde 29 ile yiyecek hazırlığının diğer önemli destekçileri arasında yer alıyor.

Maç günü hazırlıkları günler öncesinden başlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMSO) Ragıp Balcıoğlu, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını ve ev yaşamını şekillendiren yeni alışkanlıkları yakından takip ettiklerini belirtti.

Balcıoğlu, bu anlayışla hayatı kolaylaştıran, konforu artıran ve evde geçirilen anları daha keyifli hale getiren teknolojiler geliştirdiklerini anlattı.

Dünya Kupası gibi büyük spor müsabakalarının düzenlendiği bu dönemde gerçekleştirdikleri araştırmanın, spor heyecanının ev yaşamına nasıl yansıdığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Balcıoğlu, "Araştırmamız, tüketicilerin maç günü deneyimini nasıl şekillendirdiğine de ışık tutuyor. Büyük spor karşılaşmaları artık sadece ekran başında izlenen anlar olmaktan çıkıyor, evlerde sevdiklerimizle birlikte planlanan, hazırlanan ve paylaşılan sosyal deneyimlere dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, özellikle genç tüketicilerin evlerini spor heyecanının paylaşıldığı sosyal buluşma noktalarına dönüştürdüğüne işaret ederek, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 71'inin hazırlığa günler öncesinden ya da etkinlik sabahından başladığını aktardı.

Dünya ve Türkiye'de sporseverlerin büyük çoğunluğunun yiyecek veya içecek almak için yerinden kalktığında kritik bir spor anını kaçırdığını belirttiğine dikkati çeken Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da bizler için deneyimi kolaylaştıran çözümlerin önemini ortaya koyuyor. Arçelik olarak soğutmadan pişirmeye, bulaşık yıkamadan akıllı ev teknolojilerine kadar geniş ürün gamımızla tüketicilerin evdeki maç izleme keyfini daha konforlu, pratik ve kesintisiz hale getiriyoruz. Arçelik markamızda sunduğumuz OptiCool teknolojisi de bu yaklaşımımızın güçlü örneklerinden biri.

Hane kullanım alışkanlıklarını öğrenerek soğutmayı otomatik olarak optimize eden bu teknoloji, günlük yaşamda yiyeceklerin tazeliğini korumaya ve enerji tasarrufuna katkı sağlarken, maç günü gibi kalabalık anlarda da içeceklerin ve ikramların hazır kalmasını destekliyor. Önümüzdeki dönemde de evde geçirilen ortak anlara değer katan teknolojiler geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Arçelik A.Ş., Teknoloji, Ekonomi, Misafir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maç Keyfi Araştırması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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