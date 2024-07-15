Macaristan Tarım Bakanı: AB Tarım Politikası Çiftçilerin Menfaatine Olmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Macaristan Tarım Bakanı: AB Tarım Politikası Çiftçilerin Menfaatine Olmalı

Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy, Avrupa Birliği (AB) tarım politikasının çiftçilerin menfaatine olması gerektiğini söyledi. Nagy, tarımın Macaristan AB dönem başkanlığının önem verdiği konular arasında yer aldığını belirtti.

15.07.2024 21:20
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Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy, Avrupa Birliği (AB) tarım politikasının öncelikle çiftçilerin menfaatine olması gerektiğini söyledi.

Nogy, AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sonunda basına açıklamalarda bulundu.

AB dönem başkanı Macaristan'ı temsilen toplantıyı yöneten Nogy, tarım bakanlarının toplantısı öncesinde Avrupa tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldiğini ve tarım örgütlerinin taleplerini dinlediğini ifade etti.

Nagy, tarımın Macaristan AB dönem başkanlığının önem verdiği konular arasında yer aldığını belirterek, "Tarım politikasının öncelikle çiftçilerin menfaatine olması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Rekabetçi, krizlere dayanıklı, sürdürülebilir, çiftçi dostu ve bilgiye dayalı tarımın önemine işaret eden Nagy, bu 5 alandaki düzenlemeleri gündemde üst sırada tutacaklarını anlattı. Nagy, tarımın kırsal kesim için önemini hatırlatarak, tarım ve gıda zincirinin sınamalar yaşadığını ve bu alanda yenilikler yapılması gerektiğini kaydetti.

Tarımın karmaşık yanıt gerektiren komplike bir yapısı olduğunu anımsatan Nagy, ticaret müzakerelerinde tarım ürünleri konusunu görüştüklerini aktardı.

AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski de "Avrupa'da gıda güvenliği için çiftçileri desteklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin tarıma ayırdığı bütçesinin artırılması gerektiğini belirten Wojciechowski, "Çiftçiler daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Çiftçilerin katı kurallarla zorlanmaması gerektiğini dile getiren Wojciechowski, tarımın teşviklerle yönlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

Avrupa ülkelerindeki çiftçiler, geçen aylarda artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesi talebiyle yoğun protestolar düzenlemişti. Çiftçiler, AB kurumları önünde de şiddetli protesto gösterileri yapmıştı.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Macaristan Tarım Bakanı: AB Tarım Politikası Çiftçilerin Menfaatine Olmalı - Son Dakika

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