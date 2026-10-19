Made for Germany 2035'e kadar 5 sektörde 2,9-4,1 trilyon avro yatırım öngörüyor

Almanya'da yatırımcı güvenini artırmak amacıyla iş dünyası tarafından ortaklaşa başlatılan "Made for Germany" inisiyatifi, ülkenin 2035 yılına kadar stratejik öneme sahip geleceğin 5 sektöründe 2,9 ila 4,1 trilyon avroluk yatırım ve finansman potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Aralarında Deutsche Bank ve Siemens gibi küresel şirketlerin de bulunduğu 147 şirket ve yatırımcıyı bir araya getiren inisiyatifin hazırladığı yaklaşık 60 sayfalık "Büyümeyi Yeniden Keşfetmek" başlıklı rapor kamuoyuna açıklandı.

Söz konusu raporda, ülkenin 2035 yılına kadar stratejik öneme sahip geleceğin 5 sektöründe 2,9 ila 4,1 trilyon avroluk yatırım ve finansman potansiyeline sahip olduğu aktarıldı.

Yerli ve uluslararası yatırımcılara yönelik hazırlanan raporda, küresel sermaye fırsatları ile Almanya'nın endüstriyel gücünün örtüştüğü alanlar endüstriyel yapay zeka uygulamaları, sanayi dönüşümü ve geleceğin teknolojileri, dayanıklı enerji sistemleri, çekirdek altyapı projeleri ile güvenlik ve savunma sanayisi olarak sıralandı.

Bürokrasi ve yüksek maliyetler şikayet konusu

Raporda, Almanya'nın uluslararası pazarda bir yatırım merkezi olarak en güçlü yönlerinin siyasi ve hukuki istikrar, mükemmel araştırma-geliştirme (AR-GE) altyapısı, nitelikli iş gücü, derin endüstriyel taban ve Avrupa Birliği (AB) tek pazarına doğrudan erişim olduğu vurgulandı.

Buna karşın şirketlerin, aşırı bürokrasi, yüksek vergiler, artan enerji fiyatları ve yapısal reformların eksikliğinden sıklıkla şikayet ettiği belirtilen raporda, bu unsurların ülkenin son yıllarda küresel rekabet gücü sıralamasında gerilemesine yol açtığı hatırlatıldı. Raporda, bununla birlikte inisiyatifin, hükümetin başlattığı ilk reform adımlarının doğru yönde olduğunu değerlendirdiği belirtilerek, kararlılıkla sürdürülmesi halinde uzun vadeli sermayeyi ülkeye çekebileceğini savunuldu.

İş dünyasından 850 milyar avroluk dev yatırım taahhüdü

Ekonomiye ivme kazandırmak için iş dünyasının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu belirtilen raporda, inisiyatif üyelerinin 2025 yılında gerçekleştirdikleri 200 milyar avroyu aşkın yatırımın ardından, 2028 yılına kadar 850 milyar avrodan fazla yeni yatırım yapmayı planladıkları aktarıldı.

İnisiyatif, raporda, yatırımcı ilgisinin somut projelere dönüşebilmesi için siyasi karar alıcılara reformları kesintisiz ve tutarlı bir şekilde uygulama çağrısında da bulundu.