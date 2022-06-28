Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik - Son Dakika
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Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik

28.06.2022 09:53
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik

Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülemediği tespit edilen alanlarda, yeni ruhsat sahibi tarafından gerekli tüm izinlere yönelik başvuruların ve üretim yapılması planlanan alan ile sınırlı olarak irtifak, intifa hakkı tesis edilmesine veya kamulaştırma yapılmasına...

Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülemediği tespit edilen alanlarda, yeni ruhsat sahibi tarafından gerekli tüm izinlere yönelik başvuruların ve üretim yapılması planlanan alan ile sınırlı olarak irtifak, intifa hakkı tesis edilmesine veya kamulaştırma yapılmasına ilişkin başvuruların yapılması için üç aylık süre verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu başvurulara ve başvuru sonrasındaki işlemlere ilişkin gerekli tüm bedellerin süresi içinde, maden bölgesi ilan edilmeden önceki ilgili ruhsat sahibi kişi veya kişiler tarafından ödenmesi ya da şirketlerin ortaklık payından karşılanması zorunlu olacak.

Bu bedellerin belirtilen şekilde ödenmemesi ya da ortaklık payından karşılanmaması veya belirtilen sürede gerekli başvuruların yapılmaması halinde ilgili bölge ruhsatı ilave süre verilmeksizin iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha konumuna getirilecek.

Belirtilen yükümlülüklerin yeni ruhsat sahibi şirketin ortaklık paylarından kaynaklanan problemler nedeniyle yerine getirilmediğinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilmeksizin yeni ruhsat sahibi şirketin ortaklık payları, madencilik faaliyetlerine ilişkin tüm maliyetler ve rezerv miktarları, yeni kurulan ortaklık yapısı içerisinde yer alan şirketlerin maden bölgesinde daha önce yapılan üretimler ve üretimlere bağlı olarak ortaklar arasında dağıtılan gelirleri dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenecek.

Belirlenen yeni ortaklık paylarına yönelik gerekli hukuki işlemlerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeni ruhsat sahibi kişi veya kişiler ile maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi kişi veya kişilere Genel Müdürlükçe altı aylık süre verilecek. Süre içerisinde yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde gerekli hukuki işlemler için ilave altı ay süre verilecek.

Bu altı aylık süre içerisinde belirtilen davaların açılarak Genel Müdürlüğe bildirilmemesi veya açılan davaların neticesine göre ivedi şekilde gerekli işlemlerin tesis edilmemesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha konumuna getirilecek.???????

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Kaynak: AA

Madencilik, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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