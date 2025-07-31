Madenciler Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif - Son Dakika
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Ekonomi

Madenciler Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif

31.07.2025 10:18
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Türkiye'deki orman yangınlarına karşı madencilik sektörü, itfaiye ile birlikte sahada görev alıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele kesintisiz devam ederken, madencilik sektörü geçmişte olduğu gibi bu süreçte de sahada aktif rol üstleniyor.

Madencilik Platformundan yapılan açıklamaya göre, depremlerden sel felaketlerine kadar birçok afette sorumluluk üstlenen madenciler, bu kez de yangın bölgelerinde itfaiye ve orman ekipleriyle birlikte çalışıyor.

Bursa, Karabük, İzmir, Kahramanmaraş ve Eskişehir başta olmak üzere orman yangınlarının yaşandığı birçok bölgede faaliyet gösteren maden şirketleri, yangın söndürme araçları, iş makineleri, su tankerleri ve deneyimli ekiplerle sahadaki çalışmalara destek veriyor.

Valilikler ve Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hareket eden madenciler, ulaşılması güç alanlarda yol açma, yangın söndürme ve lojistik destek gibi kritik görevler üstleniyor.

"En Zor Anlarda Ülkemiz İçin Sahadayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, geçmişte yaşanan deprem, sel, büyük yangın afetlerinde olduğu gibi bugün de madencilerin görev başında olduğunu belirterek, "Bu ülkenin madencileri, afet denildiğinde akla gelen ilk meslek gruplarından biri haline geldi. Nerede ihtiyaç varsa oradaydık, yine oradayız. Sahadaki arkadaşlarımız günlerdir dinlenmeden çalışıyor. Kimi zaman alevlerle mücadele ediyorlar, kimi zaman makineleriyle ulaşılması zor bölgelere yollar açıyorlar. Bu çabanın, sektörümüzün ülkemize ve insanımıza karşı duyduğu sorumluluğun en somut göstergesi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde sosyal medyada yayılan "yangınların maden sahası açmak için çıkarıldığı" veya "yangın sonrası alanların madencilik faaliyetine tahsis edildiği" gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yılmaz şunları kaydetti:

"Böylesine zorlu koşullarda, büyük bir özveriyle çalışan insanlara yönelik akıl dışı suçlamalarla karşılaşmak gerçekten üzücü. Afetlerde her zaman sahada olan bir sektörün doğaya zarar verdiği yönündeki iddialar hem gerçeği yansıtmıyor hem de açıkça kötü niyet içeriyor. Hepimizin ortak amacı, yangınları söndürmek, ormanlarımızı korumak ve zarar gören vatandaşlarımıza destek olmaktır. Bu süreçte bilgi kirliliğiyle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Oysa Anayasa'nın 169. maddesi son derece açık; Yanan orman alanları başka bir amaçla kullanılamaz ve mutlaka yeniden ağaçlandırılır. Toplumu yanlış yönlendiren bu tür söylemlere karşı hepimizin daha dikkatli ve sorumlu davranması gerekiyor."

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Madencilik, İtfaiye, Türkiye, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Maden, Son Dakika

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