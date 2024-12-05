MAGİNDER'den Malatya Ekonomisine Destek Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

MAGİNDER'den Malatya Ekonomisine Destek Çağrısı

MAGİNDER\'den Malatya Ekonomisine Destek Çağrısı

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın ekonomik kalkınması için esnaf destekleri ve altyapı projelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 6 Şubat depreminden sonra yaşanan sorunlara kalıcı çözümler geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

05.12.2024 14:46  Güncelleme: 14:47
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın ekonomik kalkınması, altyapı projeleri ve esnaf desteği için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, dernek olarak şehre katkı sağlamak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, düzenlediği basın toplantısında, şehrin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir'in liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yeni yürütme kurulu başkanları Giray Gültekin, Arif Aksoğan, Rıdvan Budak, Belkıs Şavata Gücük, Bülent Güngör, Mesut Özdemir ve Fatih Canbay hazır bulundu.

Malatya ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak ve toplumsal fayda oluşturacak projeler üretmek istediklerini ifade eden Başkan Karademir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genç girişimcilere yol göstermek. Şehrin sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmektir. Vizyonumuz Malatya'yı sadece Türkiye'nin değil dünya ticaretinde önemli bir yere taşımak girişimcilik ve dayanışma kültürüyle şehrimizin geleceğine değer katmaktır. MAGİNDER Malatya'nın 6 Şubat depreminde sonra ayağa kalması ve eski gücüne kavuşması için kararlılıkla yapıcı ve birleştirici bir dille devam edecektir. Çatışan değil uzlaşan, bahane değil çözüm üreten bir STK olarak Malatya'nın sorunlarına çözüm üretecek maddi manevi katkı sağlayacaktır."

Başkan Karademir, Malatya'nın 6 Şubat depreminden sonra ciddi demografik ve sosyoekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını da belirterek, gündemlerine aldıkları en önemli konu başlıklarını kamuoyu ile paylaştı.

3 bine yakın esnaf ve 100 bine yakın vatandaşın konteynerde yaşamını sürdürdüğünü ifade ede Karademir, "Nitelikli iş göçü niteliksiz iş göçü ile birleşince Malatya'mızda demografik ve sosyoekonomik dengeler bozulmuştur. Malatya kültürünün ve demografik yapını değişmemesi için Malatya'mızda kent konseyinin, STK'ların yapıcı ve kalıcı adımlar atması gerekiyor. Bu şehirde depremi fırsata çevirmeliyiz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın Malatya'mıza her türlü desteği ve imkanı vereceğine inancımız tamdır. Bu desteği ve imkanı şehre getirecek olan milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızdır. Bizler de STK'lar olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kuzey çevre yolunun 2025 yılında bitirileceğini bu nedenle de şu anki çevreyolunda tramvay hattının yapılması gerektiğini ifade eden Karademir, ayrıca Beylerderesi'nde yapılacak olan 2. Viyadüğün ihalesinin başlatılıp yapılmasının da Malatya trafiğinin sorununun çözümü için elzem olduğunu dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, malatya, Yaşam, Son Dakika

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