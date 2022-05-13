Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika
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Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli'ye ziyaret

13.05.2022 13:02
Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli'ye ziyaret

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Nezihe Hanecioğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Nezihe Hanecioğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Hanecioğlu, oda olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Hanecioğlu, kurumlar arası ilişkileri güçlendirerek, şehrin gelişimine katkı sağlamak istediklerini, Eskişehir OSB ile de iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Nezihe Hanecioğlu ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Eskişehir OSB olarak, sanayinin ve şehrin kalkınması adına ortak akılla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Nadir Küpeli, kurumlar arası diyaloğun çok önemli olduğunu söyledi. Her bir kurumun çok değerli olduğunu belirten Küpeli, Makine Mühendisleri Odası ile de her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını aktardı. - ESKİŞEHİR

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Makina Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika


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