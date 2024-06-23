Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren 200 şubeli Maksul Gıda iflas etti. Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle geçtiğimiz aylarda 150 şubesini kapatmak zorunda kalan şirket, kalan 50 şubenin de kapatılmasını kararlaştırarak iflas bayrağını çekti. Aylardır maaş alamayan yaklaşık 200 çalışan işsiz kaldı.

23.06.2024 10:41
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Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. 150 şubesini geçtiğimiz aylarda kapatan şirket, faaliyette olan 50 şubesini de kapatma kararı aldı.

3 YIL ÖNCE KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Yurt genelinde 200'den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda ekonomik zorluklara dayanamadı. 3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda200 şubenin 150'sini kapatmıştı.

"ŞİRKETİN TOPARLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Mahkeme, şirketin için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilir kişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu. Yeniçağ'ın haberine göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.

ONLARCA ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Bursa'da da çok sayıda şubeleri olan Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda kalan 50 şubesini de kapatma kararı aldı. Aylardır maaşlarını alamayan yaklaşık 200 çalışan kararın ardından işsiz kaldı.

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Yavaş: Her zaman müşterisi olan bir işletmeydi. Ne yaptılar sizce. Al pahalıya sat ucuza şirketin cirosunu yükselt krediler al iyi ve lüks yaşa. Para bulmada ve faizlerde sıkıntı olmasa daha diplere batardı. Kimse bana bunu, işleri bozuldu da battı demesin. 5 3 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Makbul ile başa çıkılmaz hele de çakma bir isimle. 3 0 Yanıtla
  • Depechs Modes: dünya kadar işçisine maas odemesi yapmamış 2 0 Yanıtla

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