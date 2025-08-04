Malatya 2030 Çalıştayı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya 2030 Çalıştayı Hazırlıkları Başladı

Malatya 2030 Çalıştayı Hazırlıkları Başladı
04.08.2025 16:40  Güncelleme: 16:41
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MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 8 Kasım'da düzenlenecek 'Malatya 2030 Çalıştayı'nın şehrin geleceğini şekillendirecek bilimsel bir platform olacağını açıkladı. Çalıştay, deprem sonrası dönüşüm süreçlerini yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 8 Kasım'da düzenlenecek "Malatya 2030 Çalıştayı" öncesi yaptığı açıklamada, çalıştayın şehrin geleceğini şekillendirecek katılımcı ve bilimsel bir platform olacağını söyledi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından düzenlenecek olan "Malatya 2030 Çalıştayı" öncesinde, lansman toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelindi. Bir otelde düzenlenen programa İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Karakoç, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz, Prof. Dr. Abdullah Korkmaz ve Eğitim Fakültesi'nden Arş. Gör. Murat Toptaş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 8 Kasım'da yapılması planlanan çalıştayın yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda bilimsel ve katılımcı bir gelecek vizyonu inşa etme çabası olduğunu vurguladı. Karademir, "6 Şubat depreminin ardından Malatya birçok açıdan dönüşüm sürecine girdi. Bu süreci bilimsel verilerle ve ortak akılla yönlendirmek zorundayız" dedi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada büyük gayret gösterdiğini belirten Karademir, "Malatya valimiz başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ancak asıl mesele, Malatya'nın ruhunu yeniden ortaya çıkarmaktır. Bugün başlattığımız bu çalışmanın temelinde de bu anlayış yatıyor" ifadelerini kullandı.

Malatya 2030 Çalıştayı'nın yalnızca MAGİNDER çatısı altında değil, tüm kenti kapsayan bir birliktelikle gerçekleştirileceğine dikkat çeken Karademir, "Bu çalıştay Malatya'nın ortak meselesidir. Kamu kurumlarımızı, belediyelerimizi, üniversitelerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Karademir, konuşmasının sonunda "Bugün burada MAGİNDER rozetimizi çıkarıyoruz. Çünkü mesele bir dernek faaliyeti değil, Malatya'nın geleceğine karşı duyduğumuz sorumluluktur" dedi.

Programın sonunda çalıştaya katkı sunacak akademisyenler de söz alarak sürece dair görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlandığı bölümle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya 2030 Çalıştayı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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