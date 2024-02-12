Malatya\'da Sultansuyu Tarım İşletmesi\'nde 2024 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı

Malatya'da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde 2024 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde, 2024 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.
Osmanlı'da ordunun at ihtiyacının karşılanması amacıyla 1865 yılında, Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulan Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. 1915 yılında Hara ismini alan, 1928 yılında Sultansuyu Harası adıyla faaliyetlerde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde 2024 yılının şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açmaya başladı.
"Tayların bakımları seçkin bir kadro tarafından gerçekleştiriliyor"
İşletmede bulunan tayların bakımın profesyonel bir kadro ile titizlikle geçekleştirildiğine vurgu yapan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, "İşletmemizde yetiştirilen safkan Arap tayların bakımı seçkin donanımlı ve tecrübeli bir ekip tarafından sürdürülmektedir ki bu çalışmanın neticesinde 2023 yılında 40 milyonu tay satışında, 18 milyonu yetiştirici priminde, 2 milyonu ise sperma satışı ve reforma satışları olmak üzere toplamda 70 milyon işletmemize katkıda bulunmuştur. Bu rakamlar da işletmemiz bütçesinin yaklaşık yüzde ellisini oluşturmaktadır. 2023 yılında bir ilk daha gerçekleşerek Türkiye'de en yüksek tay satışını işletmemizde yetiştirilen taylarda sağladık. 5 milyon TL'lik rekor satışımız gerçekleşti" dedi.
"44 tayın doğumu gerçekleşti"
2024 yılının ilk aylarında bugüne kadar 44 tay doğumun gerçekleştiğini aktaran Öcal, "Yeni tay doğumlarımız başladı. Şu ana kadar 44 şampiyon adayı tayların doğmuş durumdadır. Bu yıl 120 baş doğum beklemekteyiz. İşletmemizde 11 aygır, 143 kısrak ve 306 baş tay olmak üzere toplamda 460 baş at mevcut olup 39 personel ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İşletmemizdeki aygır kadrosunu gençleştirmek ve yenilemek adına üç tane yeni aygır temin ettik. Bu aygırlarla tayların kalitesinin daha da artarak devam etmesini umuyoruz" diye konuştu.
2023 yılında tay satışlarında beklenin üzerinde bir gelir elde edildiğini belirten Öcal, yeni dönemde hedeflerinin bu geliri iki katına çıkarmak olduğunu söyledi. - MALATYA
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