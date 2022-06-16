Malatya'da 336 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
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Malatya'da 336 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor

16.06.2022 16:04

Malatya'da bu yıl yaş kayısı üretiminin yaklaşık 336 bin 782 ton, kuru kayısının ise 75 bin 776 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Malatya'da bu yıl yaş kayısı üretiminin yaklaşık 336 bin 782 ton, kuru kayısının ise 75 bin 776 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri, Malatya Valiliğinde kayısı rekoltesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Komisyon adına konuşan Macit, müdürlüğüne bağlı teknik elemanların ve komisyon üyelerinin, 23 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar sahayı gezdiğini, kentteki 9 milyon kayısı ağacında hassas bir çalışma yaptığını belirtti.

Bu yıl yaş kayısıda 336 bin 782 ton rekolte beklediklerini dile getiren Macit, "Bunun 33 bin 680 tonunu yaş tüketime, hem yaş ihracatı, hem meyve suyu, hem iç piyasadaki tüketimine ayırdık. Bu da rekoltenin yüzde 10'una tekabül ediyor. Kuruya ayrılan yaş kayısı miktarı 303 bin 102 ton. Kuru kayısı beklentimiz ise 75 bin 776 ton. Elazığ, Kahramanmaraş ve Sivas gibi komşu illerin kuru kayısı üretimi tahmini ise 9 bin 834 ton." diye konuştu.

Malatya kayısısının dünyada bir prestij ürünü olduğunu, her yıl kentten yaklaşık 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştirildiğini ifade eden Macit, rekoltede geçen yıla göre yüzde 10 azalma beklendiğini söyledi.

Kayısıyı "altın" değerinde gördüklerini ifade eden Macit, şunları kaydetti:

"İlerideki hedefimiz, komisyon üyelerimizin de ortak görüşü olarak söylüyorum, 1 milyar dolar ihracat. Tabii bu yıl biz 500 milyon dolar gibi bir beklenti içindeyiz. Diğer bazı ülkeler de kayısı üretiyor. Biz de onlardan rekolte tahminlerini almaya çalışıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak hem bilimsel çalışıp hem de iç piyasa dengelerini gözetmemiz lazım. Onlardan da verileri alıyoruz. Ona göre piyasa dengeye oturacaktır. Biz ümit ediyoruz ki üreticimiz ihracatçımız ve ülkemiz en yüksek miktarda kazansın, herkesin bütün temennisi bu."

Malatya'da 336 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor
Malatya'da 336 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor
Malatya'da 336 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor
Malatya'da 336 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da 336 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da 336 bin ton yaş kayısı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
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