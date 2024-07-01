Malatya'da Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından buğday hasadı yapıldı

Malatya'da bulunan Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ekilen buğdayın hasadı gerçekleştirildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, hasat programında yaptığı konuşmada, ziraat okullarından mezun olanların Türk tarımının ve hayvancılığının gelişmesi için hizmet ettiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise okulun tarım, hayvan yetiştiriciliği, gıda teknolojisi ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarında faaliyet gösterdiğini ve buğdaydan 100 tonun üzerinde rekolte beklediklerini ifade etti. Hasat programının ardından biçerdöverle buğday hasadı yapıldı.

01.07.2024 13:45
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Malatya'da 1960'lı yıllarda "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, okulun yerleşkesindeki tarlada düzenlenen hasat programında, tarımın, tarımsal üretimin ve gıdanın önemine dikkati çekerek, öğrencilerin eğitiminin yanı sıra çiftçinin de bilinçlendirilmesini hedefleyen ziraat okullarından mezun olanların Türk tarımının ve hayvancılığının gelişmesi için hizmet etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Buğdayın ülkede yeterli şekilde üretilmesinin önemine işaret eden Yazıcı, Türk çiftçisinin en iyisini, kalitelisini üretmek ve dünya standardında ürünler çıkarmak mecburiyetinde olduğunu ifade etti.

Yazıcı, Malatya'nın kaliteli üretimde gayet iyi durumda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kayısının başkenti olan, hatta dünya kayısı ticaretini yöneten şehrimiz, dünyaya o güzel lezzeti bu şehirden sunuyor ve en üst standartta sunuyor. Buğdayda da diğer ürünlerde de ne yapılması gerekiyorsa, dünyada konulan standartlar ne ise Türk çiftçisi de bunu gerçekleştirecek. Buradan mezun olacak çocuklarımız, bu kaliteliyi yakalamak adına burada aldıkları eğitimi gerek çiftçilik yaparak gerekse çiftçilerimize teknik destek sunacak pozisyonlarda hayatlarını devam ettirecekler, biz de onları desteklemeye devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da 1960'lı yıllarda pamuk üretim çiftliği olarak kurulan Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin daha sonra Ziraat Okulu olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar hizmet verdiğini, 2006 yılındaysa Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini söyledi.

Tarım, hayvan yetiştiriciliği, gıda teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında faaliyeti bulunan okulda 275 öğrenci bulunduğunu belirten Bakır, 350 dekar alana kurulu yerleşkede buğday, yem bitkileri, rulo çim, yemek, ekmek ve yumurtacı tavuk üretiminin yapıldığını kaydetti.

Bakır, 200 dekar alanda ekilen buğdaydan 100 tonun üzerinde rekolte beklediklerini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretimi burada yaparken ekmek üretim fabrikamızda hem ilimizde yatılı pansiyonlarda kalan öğrencilerimize hem de taşıma kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin yemek hizmetlerinde bu ekmekler öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Yaklaşık 15 bin öğrencimiz taşıma kapsamında olup bundan faydalanmaktadır. Meslek liselerinin daha efektif, aktif ve tematik olmasını hedeflemekteyiz. Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi büyüterek öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetinde aktif bir rol alan meslek lisesi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da çiftçilerin geleneksel üretiminin yanı sıra birim alandan daha fazla verim almayı hedefledikleri bilimsel üretimin de önemli olduğunu belirterek, "Bu anlamda Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çok önemli bir rol oynadığını, bundan sonraki süreçte hem insanlarımıza katkı olsun hem de buradan yetişen arkadaşlarımızın sahadaki uygulamalarıyla beraber çok fazla bir şekilde bilgi donanımına sahip olarak, bizim birer mesai arkadaşımız olarak çiftçilerimizin karşısına çıkıp ve insanlarımıza bundan sonraki süreçte çok daha fazla katkı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından biçerdöverle buğday hasadı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından buğday hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
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