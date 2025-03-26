Malatya'da Bayram İçin Baklava Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Bayram İçin Baklava Yoğunluğu

Malatya\'da Bayram İçin Baklava Yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesi Malatya'da baklava siparişleri iki katına çıktı, ustalar gece çalışıyor.

26.03.2025 13:43
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Malatya'da baklava imalathanelerinde hareketlilik arttı. Artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcayan tatlı ustaları, gece geç saatlere kadar çalışarak üretimi iki katına çıkardı.

Baklavacılar, fıstıklı ve cevizli baklavadan şöbiyete, kadayıf çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yaparken, kaliteyi koruyarak en iyi tatlıları hazırlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Baklava imalathanesi müdürü Abdullah Özdemir, bayram öncesinde taleplerin yoğunlaştığını belirterek, "Bayrama sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için geç saatlere kadar çalışıyoruz. Malatya olarak bir bayrama daha hazırlanmanın heyecanını yaşıyoruz. İşler iyi gidiyor, beklediğimiz seviyede sipariş alıyoruz. Son günlerde yaklaşık 3 bin tepsi sipariş aldık. Fiyatlarımızda da indirime gittik, cevizli tereyağlı baklavayı 250 TL'den satıyoruz" dedi.

"Tatlısız bayram olmaz"

Baklavacı Öztürk Can ise bayram öncesi siparişlerin hızla arttığını ifade ederek, "Bayram telaşı başladı. Tüm şubelerimizle birlikte siparişleri yetiştirmek için çalışıyoruz. 1988 yılından beri bu mesleğin içindeyiz. Doğu illerinde bayramlarda tatlıya büyük bir talep oluyor, tatlısız bayram olmaz. Şu ana kadar 2 bin tepsi sipariş aldık. Bir tepsi fıstıklı baklava 2 bin TL, cevizli baklava ise 100 TL'den satılıyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Bayram İçin Baklava Yoğunluğu - Son Dakika

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