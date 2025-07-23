Malatya\'da Demirci Ustaları Zorlanıyor

Malatya'da demirci ustası Halil Karaaslan, 6 Şubat depremlerinden sonra işlerinin yoğunlaştığını ancak eleman bulmakta zorlandığını söyledi.

Özsan Sanayi Sitesi'nde yıllardır demircilik yapan Halil Karaaslan, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında yoğunlaşan iş talebine yetişemediklerini kaydetti. Depremlerin ardından kentin adeta bir şantiyeye döndüğünü ifade eden Karaaslan, "Malatya yeniden inşa ediliyor, işlerimiz çok fazla ama çalıştıracak usta ve çırak bulamıyoruz" dedi.

Çırak yetişmediğine dikkat çeken Karaaslan, mesleğin artık gençler tarafından tercih edilmediğini belirterek, "Demircilik gibi el becerisi gerektiren meslekler eskisi gibi ilgi görmüyor. Biz de mevcut kadromuzla yoğun bir şekilde çalışarak güneş panelleri, baca şapkası, kapı, korkuluk gibi talepleri karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA