Malatya\'da Deprem Sonrası Geri Dönüş İçin Hibe Desteği Artırılmalı

Ekonomi

Deprem sonrası Malatya'dan gidenlerin geri dönüşünü hızlandırmak için yerinde dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğine vurgu yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1.5 milyon TL olan hibe ve kredi desteğinin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını belirterek desteğin 2.5 milyon TL'ye çıkarılmasını talep etti.

Deprem sonrası Malatya'dan gidenlerin sayısının yaklaşık 200 bin kişi olduğunu kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Asrın felaketinin üzerinden 19 ay geçti. Depremle birlikte verdiğimiz göçü hala geri döndüremedik. Gidenlerin geri dönmesi için yapılaşmanın hızlanması gerekiyor. TOKİ eliyle inşa edilen deprem konutları hızla yükseliyor ancak anahtar teslimi oranı çok düşük. Tamamlanan ve teslimi yapılan işyeri ise henüz yok. TÜİK'in en son yayınladığı rapora göre Malatya'dan 102 bin 621 kişi nüfusunu başka şehirlere almış. Nüfusunu almadan yaşamına başka şehirlerde devam edenleri de göz önünde tuttuğumuzda bu sayı 200 bine yaklaşıyor. Gidenlerin geri dönüşünü hızlandırmak için, yerinde dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

Yerinde dönüşüm projelerinin hızlanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "19 ayın ardından yerinde dönüşüm proje ruhsatları belediyelerden çıkmaya başladı. Ancak kaybettiğimiz zamanı geri kazanmamız için yerinde dönüşümü teşvik edecek adımlar atılmalı. Rezerv alan dışında kalan imarlı parsellerde yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, toplam 1 milyon 500 bin TL destek ödemesi günümüz maliyetleri karşısında yetersiz kalıyor. En az 1 milyon TL de kendisi ayarlamak zorunda kalan vatandaşlar, yerinde dönüşümden geri çekiliyor. Meslek komitelerimizden aldığımız bilgiye göre şuanda ortalama 120 metrekare bir dairenin maliyeti 2,5 milyon TL'yi buluyor. ve bu maliyet her geçen gün artıyor. Hem devletimiz hem de vatandaşımız için en doğru çözüm olan yerinde dönüşümün hızlandırılması için destek miktarları artırılmalıdır. Daire başı verilen hibe ve kredi destek tutarının toplam 2 milyon 500 bin TL'ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız resmi talep yazımızı Hazine ve Maliyet Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderdik" şeklinde konuştu. - MALATYA