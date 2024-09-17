Malatya'da Deprem Sonrası Geri Dönüş İçin Hibe Desteği Artırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da Deprem Sonrası Geri Dönüş İçin Hibe Desteği Artırılmalı

Malatya\'da Deprem Sonrası Geri Dönüş İçin Hibe Desteği Artırılmalı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası gidenlerin geri dönüşünü hızlandırmak için hibe ve kredi desteğinin 2.5 milyon TL'ye çıkarılmasını talep etti. 19 ay sonra, yerinde dönüşüm projelerinin hızlanması gerektiği vurgulandı.

17.09.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası Malatya'dan gidenlerin geri dönüşünü hızlandırmak için yerinde dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğine vurgu yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1.5 milyon TL olan hibe ve kredi desteğinin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını belirterek desteğin 2.5 milyon TL'ye çıkarılmasını talep etti.

Deprem sonrası Malatya'dan gidenlerin sayısının yaklaşık 200 bin kişi olduğunu kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Asrın felaketinin üzerinden 19 ay geçti. Depremle birlikte verdiğimiz göçü hala geri döndüremedik. Gidenlerin geri dönmesi için yapılaşmanın hızlanması gerekiyor. TOKİ eliyle inşa edilen deprem konutları hızla yükseliyor ancak anahtar teslimi oranı çok düşük. Tamamlanan ve teslimi yapılan işyeri ise henüz yok. TÜİK'in en son yayınladığı rapora göre Malatya'dan 102 bin 621 kişi nüfusunu başka şehirlere almış. Nüfusunu almadan yaşamına başka şehirlerde devam edenleri de göz önünde tuttuğumuzda bu sayı 200 bine yaklaşıyor. Gidenlerin geri dönüşünü hızlandırmak için, yerinde dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

Yerinde dönüşüm projelerinin hızlanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "19 ayın ardından yerinde dönüşüm proje ruhsatları belediyelerden çıkmaya başladı. Ancak kaybettiğimiz zamanı geri kazanmamız için yerinde dönüşümü teşvik edecek adımlar atılmalı. Rezerv alan dışında kalan imarlı parsellerde yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, toplam 1 milyon 500 bin TL destek ödemesi günümüz maliyetleri karşısında yetersiz kalıyor. En az 1 milyon TL de kendisi ayarlamak zorunda kalan vatandaşlar, yerinde dönüşümden geri çekiliyor. Meslek komitelerimizden aldığımız bilgiye göre şuanda ortalama 120 metrekare bir dairenin maliyeti 2,5 milyon TL'yi buluyor. ve bu maliyet her geçen gün artıyor. Hem devletimiz hem de vatandaşımız için en doğru çözüm olan yerinde dönüşümün hızlandırılması için destek miktarları artırılmalıdır. Daire başı verilen hibe ve kredi destek tutarının toplam 2 milyon 500 bin TL'ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız resmi talep yazımızı Hazine ve Maliyet Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderdik" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Hibe Desteği, Ekonomi, malatya, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Deprem Sonrası Geri Dönüş İçin Hibe Desteği Artırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:54:08. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Deprem Sonrası Geri Dönüş İçin Hibe Desteği Artırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement