Malatya'da En İyi Yaş Kayısı Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da En İyi Yaş Kayısı Yarışması Düzenlendi

Malatya'da devam eden kayısı hasadı sırasında, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen 'En İyi Yaş Kayısı Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya 187 çiftçi katıldı ve jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Dereceye giren çiftçilere altın ve diğer hediyeler verildi.

12.07.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayısı hasadının devam ettiği Malatya'da, "En İyi Yaş Kayısı Yarışması" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle, "Kabaaşı" ve "Hacıhaliloğlu" olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya, 187 çiftçi ürünleriyle katıldı.

Başkanlığını ziraat yüksek mühendisi Nihat Gök'ün yaptığı jüride, ziraat yüksek mühendisi Yasemin Levent ve Malatya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erhan Almendi yer aldı.

Değerlendirmenin olgunluk, sağlamlık, çeşit özelliği, zirai mücadele, bir örneklik, renk, tat, koku ve aroma kriterlerine göre yapıldığı yarışmada, Hacıhaliloğlu kategorisinde, birinciliği Kale ilçesinden Adnan Altınok, ikinciliği Akçadağ ilçesinden Hasan Genç ve üçüncülüğü Darende'den Murat Özdemir aldı.

Kabaaşı'da ise Darende ilçesinden Adem Özdemir birinci, Doğanşehir ilçesinden Ali Mete ikinci ve Battalgazi'den Fatih Kaya ise üçüncü oldu.

Dereceye girenler ödüllerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yardımcısı Talat Tabur ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'un elinden aldı.

Birincilere cumhuriyet altını, ikincilere yarım altın ve üçüncü olanlara ise çeyrek altın verildi.

İlk ona girenlere jeneratör, tüm yarışmacılara da budama seti hediye edildi.

Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da En İyi Yaş Kayısı Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 19:57:32. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da En İyi Yaş Kayısı Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement