Malatya'da hayvan yetiştiricileri epey dertli: 25 bin TL maaşla çoban bulamıyoruz - Son Dakika

Malatya'da hayvan yetiştiricileri epey dertli: 25 bin TL maaşla çoban bulamıyoruz

Malatya\'da hayvan yetiştiricileri epey dertli: 25 bin TL maaşla çoban bulamıyoruz
Son Güncelleme: 03.09.2023 11:53

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kentte pek çok hayvan yetiştiricisinin 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulmakta zorlandığını açıkladı.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kentte pek çok hayvan yetiştiricisinin 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulmakta zorlandığını açıkladı.

Malatya'da hayvan yetiştiricileri dertli: 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamıyoruz

"ÇOBAN BULAMADIKLARI İÇİN HAYVANLARIN BAŞINDAN AYRILAMIYORLAR"

Hekimhan Yama dağında hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaptığı açıklamada 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi. Açıklamasında üretim vurgusunda bulunan Akın, "Yetiştiricilerimiz çoban bulamadıkları için hayvanlarının başında ayrılamıyorlar. Bazen hastası oluyor, hastaneye götüremiyor, cenazesi oluyor cenazeye katılamıyor. Bu problem Türkiye genelinde yaşanıyor ve bunun çözülmesi lazım" dedi.

Malatya'da hayvan yetiştiricileri dertli: 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamıyoruz

"BİRKAÇ AFGAN VARDI, ONLAR DA ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR"

20 -25 bin TL maaşla çalıştırılacak çoban bulamadıklarını da kaydeden Akın, "Paradan ziyade bu mesleği yapan çok az kişi kaldı. Birkaç Afgan vardı, onlar da ülkelerine gönderiliyor. İthal çoban getirileceği söylendi ama o da rafta kaldı. Devletimizin bize çoban bulma imkanını sağlamasını istiyoruz. Çoban desteği var ama maalesef yeterli değil. Hayvancılıkla uğraşan ailelerde özellikle kadınların sigortasının yapılmasını istiyoruz. Kadınlara sigorta yapılırsa bu işe dört elle sarılırlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hekimhan, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da hayvan yetiştiricileri epey dertli: 25 bin TL maaşla çoban bulamıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da hayvan yetiştiricileri epey dertli: 25 bin TL maaşla çoban bulamıyoruz - Son Dakika
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