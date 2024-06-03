Malatya'da işletmeler konteyner çarşılarında iş yapamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da işletmeler konteyner çarşılarında iş yapamıyor

Malatya\'da işletmeler konteyner çarşılarında iş yapamıyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yıkılan öğretmen evinin yerine kurulan konteyner çarşıdaki işletmelerin iş yapamadığını belirterek, birçok işletmenin ticaret yapamadığı için konteynerlerini teslim edip şehri terk ettiğini söyledi. Depremler sonrası istihdam kaybının yaşandığı Malatya'da, kalıcı deprem konutlarının tamamlanmaması nedeniyle göçün sürdüğü ifade edildi.

03.06.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıkılan öğretmen evinin yerine kurulan konteyner çarşıdaki işletmeleri ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Tüm uyarılarımıza rağmen ilgisiz yerlerde plansızca kurulan konteynerlerde iş yapmak imkansız hale gelmiş durumda. Bir yıldır mücadele eden ancak ticaret yapamadığı için konteynerini teslim edip şehri terk eden yüzlerce işletme var" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki büyük depremler sonrası kalifiye personel kaybı sürerken, esnaf ve tüccar için daha rantabl işyerlerinin oluşturulmaması işletmeleri bir bir göç ettiriyor. SGK'nın Şubat 2024 verilerine göre 11 deprem ilindeki toplam istihdam kaybı 69 bin 594 kişi. Malatya'nın istihdam sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 düştü. İstihdamda düşüş oranı Hatay'da yüzde 13, Kahramanmaraş'ta yüzde 8 ve Adıyaman'da yüzde 7 oldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na göre kalıcı deprem konutları tam anlamıyla tamamlanıp teslim edilmediği için Malatya'dan göç sürüyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışan işletmeler kalıcı ve sağlıklı bir ticaret alanı bulamadığı için kenti bir bir terk ediyor. Konu ile ilgili konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Şehrin farklı noktalarına kurulan konteynerlerde esnafımız iş yapamıyor. Yıkılan Öğretmenevinin yerine kurulan konteyner çarşıdaki birçok esnafımız siftah dahi yapmadan günü tamamladığını bizlere iletti. Konteyner işyerlerinde altyapı ve WC yetersiz, su sağlıklı şekilde gelmiyor, internet bağlantısı çok zayıf, güvenlik ve temizlikten bahsetmek bile mümkün değil. Tüm uyarılarımıza rağmen ilgisiz yerlerde plansızca kurulan konteynerlerde iş yapmak imkansız hale gelmiş durumda. 1 yıldır mücadele eden ancak ticaret yapamadığı için konteynerini teslim edip şehri terk eden yüzlerce üyemiz var. Bu çok üzücü bir durum. Çarşı merkezindeki ticari alanlar bir an önce tamamlanmalı ve mağduriyet olmadan adaletli bir şekilde firmalara teslim edilmeli. Ticareti ayağa kaldırmadan, şehri ayağa kaldırmak ve göçü durdurmak çok zor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Deprem, Malatya, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da işletmeler konteyner çarşılarında iş yapamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:28:46. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da işletmeler konteyner çarşılarında iş yapamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement