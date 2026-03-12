Malatya'da Jeotermal İhale - Son Dakika
Malatya'da Jeotermal İhale

12.03.2026 08:32
Malatya'da jeotermal kaynak arama sahası için ihale 8 Nisan 2026'da yapılacak. Geçici teminat 49.531 TL.

Malatya'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi sınırlarında yer alan jeotermal kaynak arama sahası kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Toplam 4 bin 989,7 hektar büyüklüğündeki sahanın muhammen bedeli 1 milyon 651 bin 38 lira 11 kuruş olarak belirlendi. İhale, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Sözleşme süresi, ilgili mevzuatta yer alan arama safhası kapsamında 3 yıl olacak. Bu süre, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılabilecek.

İhaleye katılacak isteklilerin, muhammen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere en az 49 bin 531 lira 14 kuruş tutarında geçici teminat sunması gerekecek.

Şartname ve ekleri, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin ise 5 bin lira tutarındaki şartname bedelini ilgili bankaya yatırmaları gerekecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

