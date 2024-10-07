Malatya'da Kapya Biber İhracı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Kapya Biber İhracı Başladı

Malatya\'da Kapya Biber İhracı Başladı

Malatya'da hasat edilen kapya biberler dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor, alternatif ürün üretimi artıyor.

07.10.2024 09:57
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Malatya'da yüzlerce dönümlük alanda ekimi yapılan kapya biberler hasat sonrası dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da son dönemlerde üretimi yapılan çeşitli ürünlerle de kent ekonomisine katma değer sağlanıyor. Çilek, çerezlik ay çekirdeği, soğan yetiştiriciliğin yanı sıra son yıllarda üretimi yaygınlaşan kapya biberler dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor.

"Alternatif ürünler hususunda önemli çalışmalar yapılıyor"

Kentte kuru kayısı üretimine alternatif olarak ürün çeşitliğini artırmak için bir süredir sürdürülen çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, "Malatya'da son yıllarda sadece kuru kayısıya bağımlı kalınmayarak alternatif ürünlerin yetiştirilmesi için önemli çalışmalar yapılıyor. Yeşilyurt Bindal Mahallesi'nde geçtiğimiz dönemlerde önemli miktarda bir çilek üretimi gerçekleştirildiğini ifade ediyorduk. Bu yıl ise bölgede kapya biberi üretimi gerçekleştiriyoruz. 250 hektarlık alanda hasadı yapılan ürünler daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmelerde dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor" dedi.

"Üretim alanlarını genişletmeyi düşünüyoruz"

İklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukları katma değere dönüştürdüklerini ifade eden Özcan, "Malatya iklimi son dönemlerde ciddi anlamda bir değişim yaşayarak ılıman bir iklime dönüşü yaşıyor. Ekim ve Kasım aylarında çilek ve kapya biber gibi ürünlerin üretimine devam ediyoruz. Malatya'da sadece kayısıya bağımlı kalmayarak tarım ve hayvancılıkta önemli bir kent olma yolunda ilerliyor. Çitçilerimiz kayısı üretiminin yanı sıra çeşitli ürünlerde de hasat yaparak hem şehrin hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kapya biberde bu yıl yüksek bir verim elde ettik dolayısıyla önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda üretime devam edeceğiz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Kapya Biber İhracı Başladı - Son Dakika

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