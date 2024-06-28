Malatya'da Kayısı Hasadı Yapıldı

Ekonomi

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da kent protokolü kayısı hasadına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde "Kayısı Hasat Bayramı" programı düzenlendi.

Vali Ersin Yazıcı, programda, kentte yaklaşık 40 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıda bu yıl 107 bin 500 ton civarında kuru kayısı rekoltesi tahmininde bulunduklarını, çiftçilerin Avrupa standartlarında ürün yetiştirdiğini söyledi.

Yazıcı, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kuru kayısı rekoltesi yaklaşık 77 bin tondu, bu yıl 30 bin ton daha fazla. Malatya çiftçisi gereğini yapacak, kayısıyı dünya ve Avrupa standartlarında hazırlayarak, tüccara teslim edecek. Rekolte çok oldu diye, geçen yıla göre 30 bin ton fazlalık var diye tüccarlarımız yan gelip yatmasın lütfen. Pazarlamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu işten para kazanan tüccar ve sanayicimizin de geçen yılın en az yüzde 25 fazlasına ulaşması için buradan hedef verelim. Çiftçimizin, tüccarımızın yüzü gülsün."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç da selemlama konuşması yaptı.

Programda Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile çiftçiler hazır bulundu.

Protokol üyeleri daha sonra hasat makinesiyle branda üzerine silkelenen kayısıları topladı.