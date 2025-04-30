Malatya\'da Kırsal Mahallelerde Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile merkez ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri de destek verdi.

Denetimlerde bakkal, market, kasap gibi gıda satışı yapılan işletmelerde ürün gramajı, hijyen kuralları, fiyat etiketi uygunluğu, raf ve depo düzeni ile son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle gıda güvenliğine ilişkin kurallara titizlikle yaklaşırken, hem vatandaş sağlığının korunması hem de haksız rekabetin önlenmesi amaçlandı.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunulurken, ciddi ihlallerde yasal işlem başlatıldı. Hijyen koşullarını sağlamayan, etiket ve gramaj kurallarını ihlal eden işletmelere tolerans gösterilmedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, denetimlerin yıl boyunca düzenli olarak süreceğini vurgularken, vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuz durumları 153 Zabıta İhbar Hattı veya 444 51 44 numaralı TAÇ Merkezi üzerinden bildirmeleri istendi. - MALATYA