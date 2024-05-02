Malatya'da Pide Fiyatları Zamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Pide Fiyatları Zamlandı

Malatya\'da Pide Fiyatları Zamlandı

Malatya'da ham maddedeki artışlar nedeniyle pide fiyatları bugünden itibaren 10 TL'ye yükseldi. Fırıncı esnafı, artan girdi maliyetleri ve un fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kazanç sağlayamadıklarını belirtti.

02.05.2024 22:11  Güncelleme: 22:13
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Malatya'da 7,5 TL olarak satılan pideler bugününden itibaren yapılan zam ile 10 TL'ye satılmaya başlanıldı.

Ham maddedeki artışlar nedeniyle Malatya'da da pide fiyatları bugünden itibaren 10 TL'den satılmaya başlanıldı. Fırıncı esnafı depremden bu yanı 7,5 TL olarak satılan 200 gram ekmeğin oda kararı ile birlikte bugünden itibaren kent genelinde 10 TL olduğunu söyledi.

Malatya'da fırıncı esnafı Hacı Pence, un başta olmak üzere ham maddeye yapılan zamlardan sonra şuana kadar kazançlarının olmadan satış yaptıklarını ifade ederek, "Rayiç belirlendi ama yeterli değil. Girdi maliyetleri, un fiyatları, işçilik ücretleri çok yüksek. Kazanmamız için 15 TL olması lazım ama şu anki fiyat 10 TL. İşçilik yüksek, verdiğimiz para yeterli gelmiyor, dolayısıyla işçi bulamıyoruz. 4 kişi çalışmamız gerekirken 2 kişi çalışıyoruz. Bir yıldır ekmeğe zam gelmemişti. Bir çuval un 700 TL, kira, işçiye 45 bin lira veriyoruz. Artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapıldı" dedi.

Bir diğer fırıncı esnafı Ali Koçer ise ekmek yapımında gerekli olan maya, tuz ve un gibi ham maddelere uzun zaman önce zam yapıldığını hatırlatarak "Fiyat şu an için yeterli. Una aşırı derecede zam geliyor. Un geçen sene devlet destekliyken 390 TL iken desteğin kesilmesinden sonra 680 lira oldu. Maliyetler arttığı için ekmeğe zam yapıldı" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Pide Fiyatları Zamlandı - Son Dakika

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