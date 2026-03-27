Malatya\'da Savunma Sanayi Yatırımı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER), savunma sanayi alanında önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Dernek bünyesinde kurulan Ulussan Savunma ve Makine Sanayi Anonim Şirketi'nin resmen faaliyetlerine başladığı bildirildi. Merkezi Malatya'da bulunan yatırımın ilk etapta 500 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilirken, şirketin hassas dişli sistemleri, redüktörler ve mekanik güç aktarım çözümleri gibi yüksek katma değerli üretim alanlarında faaliyet göstereceği kaydedildi.

Farklı sektörlerde tecrübe sahibi iş insanlarının bir araya gelmesiyle oluşturulan ortaklık yapısının güçlü bir finansal ve teknik altyapı sunduğu ifade edilirken, projenin üretim kapasitesi ve uluslararası iş bağlantılarıyla dikkat çektiği kaydedildi. ULUSSAN A.Ş.'nin Türkiye'nin savunma sanayi ekosistemine entegre, ileri teknoloji odaklı bir üretim modeliyle faaliyet göstermesinin hedeflendiği belirtilirken, yatırımın bölgesel kalkınmaya katkı sunması ve Malatya'yı savunma sanayi üretim zincirine dahil etmesi bekleniyor.

ULUSDER Genel Başkanı Özcan Polat yaptığı açıklamada, "Bu yatırım yalnızca bir üretim tesisi değil; aynı zamanda bölgeyi savunma sanayine yönlendiren, yeni yatırımların önünü açan ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak üretim kapasitesini güçlendiren öncü bir modeldir" diye konuştu.

ULUSSAN A.Ş. Yönetim Kurulu: Özcan Polat (Yönetim Kurulu Başkanı), Basri İlhan, Özcan Dündar, Mustafa Uyan, Hakan Çetin, Abdulkadir Akçin, Celal Abbas Karaduman, Harun Paşahan, Erol Çınar, Seda Akyürek, Mehmet Gökhan Can, Taner Demir, Mehmet Yağmur, Fikret Karaman, Abuzer Atmaca, Hamit Karaoğlan, Suat Demirağ, Hacı Mehmet Evren, Şükran Kayagil (Yönetim Kurulu Üyeleri). - MALATYA