Üye Girişi
Malatya'da servisçi ücretlerine düzenleme - Son Dakika

Malatya'da servisçi ücretlerine düzenleme

21.12.2021 16:55
Malatya'da servisçi ücretlerine düzenleme

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, "Malatya ulaşım koordinasyonu tarafından Malatya'da ilk kez personel taşımacılığı ile ilgili fiyat listesi çıkarılmış bulunmaktadır" dedi.

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, "Malatya ulaşım koordinasyonu tarafından Malatya'da ilk kez personel taşımacılığı ile ilgili fiyat listesi çıkarılmış bulunmaktadır" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya'da servisçiler ile ilgili fiyat tarifesi olmadığından dolayı, oda olarak servisçilerin durumuna müdahale etmek zorunda kaldıklarını belirterek, " Covid-19 salgınının sebebi ile okulların 2 yıla yakın bir süre kapalı kalması ile birlikte bireysel servisçi üyelerimizin organize sanayi bölgelerine personel taşımaya yönelmiştir. Şuan yaklaşık 500-600 TL civarında bireysel servisçilerimiz organize sanayi bölgesine servis taşımacılığına devam etmektedir. Malatya'da servisçilerimizle alakalı bir fiyat tarifesi olmadığından dolayı servisçilerimiz şirketlerin iki dudağı arasında olan bir fiyat ile çalışma yapmaktaydı. Bu noktada ise esnaflarımız 180-200 TL bandında fiyatlar ile köle gibi çalıştırılmakta. Biz oda olarak bu duruma müdahale etmek zorunda kaldık. Malatya ulaşım koordinasyonu tarafından Malatya'da ilk kez personel taşımacılığı ile ilgili fiyat listesi çıkarılmış bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Servisçiler için fiyat tarifesini açıklayan İnce, " 10-17 koltuk arasındaki minibüs tarzı araçlarımız için 15km'ye kadar olan mesafelerde 250 TL, 15km'yi aşan mesafeler için her km için 4 TL fiyat artışı yapılmasına. 18-25 koltuk arası minibüslerde 15km'ye kadar olan mesafelerde 300 TL ve 15km'yi geçen mesafelerde ise her km için 4 TL fiyat artışı yapılmasına. 26-35 koltuk olan otobüslerde 15km'ye kadar 350 TL ve 15km'yi geçen mesafelerde ise her km için 4 TL fiyat artışı yapılmasına. 36 koltuk ve üzeri otobüslerde ise 15km'ye kadar 400 TL fiyat alınmasına ve 15km'yi geçen mesafelerde ise her km için 4 TL fiyat artışı yapılmasına. Bu alınan kararlara 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

"Organize sanayi bölgesindeki ucuz fiyatlı taşımacılığı bitireceğiz"

Uygulanacak olan fiyat tarifesinde kararlı olduklarının altını çizen İnce, "Malatya'da personel taşımacılığında özellikle altını çiziyorum organize sanayi bölgesine çalışan servisçi esnaflarımıza sesleniyorum. 250 TL altında taşınması konusunda anlaşma yapılmaya kalkılırsa eğer biz o bölgeye çalışan servisçi esnaflarımızla bir araya gelerek yaklaşık 500-600 servisçi esnafımızla birlikte el çektirerek kontak kapattıracağız. Fabrikalar ile servis şirketlerini kendi kaderine terk ettireceğiz. Biz üretimi durduran taşımacılığı durduran taraf olmayacağız. Bizim gayemiz devletimizin bizlere ön gördüğü bu tarifeyi mutlaka servisçi esnafımıza ödenmesi ve bu şekilde anlaşmalar yapılması noktasında servisçi esnafımızın, servis şirketleri ve organize sanayi fabrika yöneticilerini buradan son kez uyarıyoruz. Servisçi esnafımız şunu iyi bilsin ki organize sanayi bölgesindeki ucuz fiyatlı taşımacılığı bitireceğiz ve bu ilk defa Malatya'da uygulanan bu fiyat tarifesinde de kararlı olduğumuzu bilsinler" dedi. - MALATYA

Malatya'da servisçi ücretlerine düzenleme

Türk Lirası, Koronavirüs, Minibüs, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da servisçi ücretlerine düzenleme - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:47 Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!
16:47 Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
16:25 Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor
16:24 Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:58 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin pozlarını beğenerek destek oluyor Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin pozlarını beğenerek destek oluyor         
16:58
Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile         
16:47
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:50
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 17:07:34. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da servisçi ücretlerine düzenleme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement