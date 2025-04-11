Malatya\'da Tarım ve Hayvancılık Toplantıları Gerçekleştirildi

Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya'nın Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinde düzenlenen istişare ve bilgilendirme toplantılarına katıldı. Toplantılarda, üreticilere yönelik destekler ve bölgesel sorunlar masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri, teknik personeller ve çok sayıda yetiştiricinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda yeni destekleme modeli, kuzu ve oğlak ikinci dönem destek başvuruları, kırsal kalkınma kapsamında makine ve ekipman destekleri ile kadın ve genç yetiştiricilere yönelik teşvikler ele alındı.

Yetiştiricilere ayrıca, birlik tarafından açılan eğitim kursları hakkında bilgi verildi. Çobanlık, kırkım, parazitlerle mücadele gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar katılımcılara aktarıldı. Saha sürecinde karşılaşılan sorunlar dinlenerek, çözüm önerileri not edildi.

Ziyaretler kapsamında, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, tarım ve orman ilçe müdürleri ile ziraat odası başkanları da makamlarında ziyaret edildi. Görüşmelerde sektörel talepler ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. - MALATYA