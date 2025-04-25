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Ekonomi

Malatya'da Zirai Don Alarmı

Malatya\'da Zirai Don Alarmı

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, zirai don hasar tespitinin hızlanarak desteklerin başlaması gerektiğini belirtti.

25.04.2025 15:25
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, zirai don hasar tespitinin bir an evvel tamamlanarak, desteklerin verilmeye başlanması çağrısı yaptı.

Zirai don hasar tespitinin bir an evvel tamamlanarak, desteklerin verilmeye başlaması çağrısı yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "6 Şubat'ın açtığı ekonomik yarayı sarmaya çalışırken bir de zirai don depremi yaşadık. Üreticimiz başta olmak üzere esnafımızın, tüccarımızın ve ihracatçımızın gözü kulağı hükümetimizin açıklayacağı desteklerde. Zirai don hasar tespiti bir an evvel tamamlanarak, destekler verilmeye başlamalı" dedi.

6 Şubat'tan sonra ikinci afeti de zirai donla yaşadıklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "12 Nisan gecesi yaşadığımız zirai don şehrimiz genelindeki kayısı ağaçlarının neredeyse tamamına zarar verdi. Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili almış stratejik ürünü olan kayısımız başta olmak üzere şehrimizdeki tüm meyve ağaçları dona maruz kaldı. 6 Şubat sonrası adeta ikinci bir afeti yaşadık. Bu sezon kayısı rekoltemiz sıfır seviyesinde olacak. Üreticimiz sadece bu yıl değil gelecek yıl da sıkıntılar yaşayacak. Ağaçların kurtarılabilmesi için daha fazla bakım yapılacak. Bu sezonun borçları varken, yeniden gübre, ilaç, mazot, işçilik maliyetleri ile baş etmek mümkün değil. Bu nedenle üreticimizin daha fazla desteğe ihtiyacı var" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, "Hala 6 Şubat depremlerinden aldığımız yarayı tedavi sürecindeyken, zirai dondan dolayı yaşanacak ekonomik kaybı kaldıracak güçte değiliz. Kalıcı adımlar atılmazsa, üreticimizle birlikte yüzlerce sektör aynı mağduriyeti yaşayacak. Kayısıyla doğrudan ilgili zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere yüzlerce sektör ciddi boyutlarda ekonomik sıkıntı yaşayacak. Hem vatandaşlarımız hem de esnaf ve tacirlerimiz birçok bağlantısını ve planını kayısıya göre yaptı. Kayısı yanınca tüm planlar alt üst oldu. Bir sonraki sezona da yaklaşık 1,5 yıl var. Geliri kayısıya bağlı çiftçilerimizle işletmelerimize bu dönemde ayakta kalabilmek için faizsiz ve uzun vadeli krediler sunulmalı. Büyük depremler yaşamış ve hala tam anlamıyla ayağa kalkamamış Malatya olarak kapsayıcı destekler bekliyoruz. Üreticimiz başta olmak üzere esnafımızın, tüccarımızın ve ihracatçımızın gözü kulağı hükümetimizin açıklayacağı desteklerde. Zirai don hasar tespiti bir an evvel tamamlanarak, destekler verilmeye başlanmalı" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Zirai Don Alarmı - Son Dakika

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