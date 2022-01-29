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Malatya'da sanayide kar yoğunluğu - Son Dakika

Malatya'da sanayide kar yoğunluğu

29.01.2022 13:28

Malatya'da sanayide kar yoğunluğu Kar yağışı ile birlikte kaportacılarda ve tamircilerde yoğunluk oluştu Uzun süredir etkisini sürdüren kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi.

Malatya'da sanayide kar yoğunluğu

Kar yağışı ile birlikte kaportacılarda ve tamircilerde yoğunluk oluştu

MALATYA - Uzun süredir etkisini sürdüren kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Kar yağışı ve buzlama sebebiyle kayganlaşan yollarda kaza yapan araç sahipleri soluğu tamircilerde aldı.

Malatya'da uzun süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte meydana gelen kazalar sebebiyle sanayi sitesindeki kaportacılar ve araba tamircileri oluşan yoğunluğa yetişmekte zorlandı. Kar lastiği takmayan, zincir bulunmayan ve kış bakımını yaptırmayan araçlar karlı ve buz tutan yollarda kontrolü sağlayamayınca kazalar yaşandı. Kaza nedeniyle sanayi sitesinde kaportacılarda ve tamircilerde yoğunluk oluştu.

" Kar ve buz olduğu zaman kaza kaçınılmaz oluyor"

Kar yağışı ile birlikte kazalarında arttığını ve sanayide yoğunluk oluştuğunun altını çizen Kaporta ustası Abuzer Bay, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak, " Bizim bölümümüz kaporta olduğu için hasarlı araçlar baya oldu. Kazalardan dolayı sanayide baya bir yoğunluk oluştu. Elimizden geldiği kadar onları tamir edip gönderdik. Tüm esnaf arkadaşlarımızda da yoğunluk vardı. İlk kar yağışında baya yoğunluk oluştu. Sonraki yağışlarda sürücülerimiz daha tedbirli kış lastiklerine de önem veriyorlar. Kar ve buz olduğu zaman kaza kaçınılmaz oluyor. Sürücülerimiz zorunlu olmadığı takdirde trafiğe çıkmamaları gerekiyor. Karlı ve buzlu havada kış lastikleri ve zincirle çıkarlarsa daha iyi olur" dedi.

Son günlerde yağan kar yağışı ve havaların soğumasıyla birlikte araçlarının kışlık bakımın yaptırmayan sürücülerin sanayide yoğunluk oluşturduğunu belirten tamir ustası Oğuzhan Gümüş ise, " Kış aylarında işimizde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kış bakımları antifriz değişimleri olsun, motor yağı, hava filtre değişimleri yapıyoruz. Müşteriler kış bakımlarını servisimizde yaptırmaktalar. Son günlerde karın Malatya'da baya etkili olması zincir, kar çorabı veya kış bakımı ile ilgili ürünler yoğunluk oluşturdu. İnsanlar kar yağınca kış bakımlarını, kış lastiği, antifriz değişimi yapmak için servisimize geliyor. Bu da doğal olarak işlerimizi arttırıyor" diye konuştu.

Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu
Malatya'da sanayide kar yoğunluğu

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Malatya, Tragger, Kaza, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da sanayide kar yoğunluğu - Son Dakika Ekonomi


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