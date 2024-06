Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu Güven Tazeledi

Ekonomi

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 4. olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Malatya İnşat Müteahhitler Derneği (MİMDER) 4. Olağan Genel Kurulu, Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Salonunda yapıldı. Üyelerin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda konuşan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Geride kalan dönem içerisinde sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 3 SMA hastası bebeğin iyileşmesi adına dernek olarak önemli katkılarda bulunduklarını anlatan Bülbüloğlu, yine istişare toplantıları düzenleyerek üyeler ile bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini ele aldıklarını söyledi.

Bakanlık düzeyinde birçok toplantıda sektörde yaşadıkları sorunları dile getirme fırsatı bulduklarının da altını çizen Bülbüloğlu, yine 2021 yılında konfederasyonları olan İMKON öncülüğünde Türkiye geneli çimento karteline karşı boykot düzenleyerek iş durdurma kararı aldıklarını da söyledi. Yönetimleri ile yaptıkları başarılı çalışmalar neticesinde İMKON Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini de hatırlatan Bülbüloğlu, "Geçtiğimiz ay yapılan İMKON olağan genel kurulunda yeni dönemde de bu görevimize devam edeceğiz. 2023 Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hak kazandığımız 'Kamu Yararı Statüsü' ile birlikte İnşallah yeni dönemde daha da etkili bir mücadele sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Dernek bünyesinde resmi yayın organları olan MİMDER Dergisini de hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bülbüloğlu, "Malatya'mızda önemli hizmetler yapmış 50 meslektaşımızı MİMDER ailesine kazandırdık. Malatya'da mesleğimizi ilgilendiren her konuda bürokrasi ile birebir temasta olduk" dedi.

6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini hep birlikte çok acı bir şekilde yaşadıklarını da anlatan Bülbüloğlu, bu süreçte dernek olarak tüm toplantılarda yer aldıklarını ve koordinasyonlara eşlik ederek sürece müdahil olduklarını söyledi. Deprem sonrası yapılan hasar tespitlerinin de sağlıksız yapıldığına dikkat çeken Bülbüloğlu, "Hasar tespit raporlarının yanlış olduğunu ve bu kapsamda birçok binalarımızın da bilinçsizce yapılan hasar tespitleri ile yok yere yıkıldığını söyleyebiliriz. Her konuda en önde olmayı mücadele etmeyi kendimize şiar edindik. Sizlerin de takdiri ile yeni dönemde de bu mücadelelerimizi arttırarak var gücümüzle devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar, yerel bürokrasi ve belediyelere de uyarılarda bulunan Bülbüloğlu, özellikle yerinde dönüşüm projelerinde vatandaşların fiyat düşüklüğüne aldanıp tanımadıkları firmalara iş vermemelerini istedi. Bu süreçte kesinlikle tanıdıkları ve bu şehirde olan yerel firmaları tercih edilmesinin önemine değinen Bülbüloğlu, yerel firmalara projelerin verilmesi ile şehrinde ekonomisinin daha çabuk toparlanacağını ifade etti.

İkinci uyarısını ise yerel ve genel bürokrasiye yapan Bülbüloğlu, "Bu şehrin yeniden hızlı bir şekilde ayağa kalkmasını istiyorsanız TOKİ ve Emlak Konut tarafından rezerv alanlarda yapılacak projelerde sermayesini Malatya'ya kazandıran, burada bırakan yerel firmaları tercih edin. Buradaki esnaftan alışveriş yapan firmalar tercih edilmeli. Bin konut değil de bunu 3'e 4'e bölerek yerel firmalara verilmesi sağlanmalıdır. Bugün bütün rezerv alanlarında TOKİ iş yapıyor. Baktığımız da kullanılan ürünlerin belki de yüzde 5'i bile Malatya'dan temin edilmiyor. Burada yapılan milyarlarca liralık yatırımlardan maalesef şehir ekonomisine katkı sağlanmıyor. Bu şehrin bu ekonomik katkıya ihtiyacı var" dedi.

Son uyarısını da belediye yönetimlerine yapan Başkan Bülbüloğlu, "Personel eksikliği, bürokratik engeller ve sorunlar yüzünden yerinde dönüşüm ruhsat sürecini yavaşlatmayın. Bürokrasiyi hafifletin, sorumluluk alın ve bir an önce ruhsatları çıkartın. Maliyetler her geçen gün artmaya devam ediyor. Yerinde dönüşüm kampanyası il çıktığında evlere başlayabilseydik bugün 3 milyon TL'ye yaptıracağımız evi belki o gün 2 milyon TL'ye yapacaktık. Vatandaş çok daha rahatlıklar binasını yerinde dönüştürecekti. O yüzden insanların işini kolaylaştırın. Bu şehrin artık kaybedecek ne bir dakikası ve de bir lira fazlası var. Bizler yeni yönetimimizle sürecin her dam takipçisi olacağız" diye konuştu.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir'in de katıldığı genel kurulda daha sonra yapılan yeni seçimle Mehmet Bülbüloğlu yeniden başkanlığa seçildi. - MALATYA