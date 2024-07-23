Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'i ziyaret etti

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit\'i ziyaret etti

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

23.07.2024 16:42  Güncelleme: 16:44
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Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

İMKON Genel Başkan Yardımcısı ve MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve yönetimini ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu nazik ziyaretinizden dolayı başta şahsınıza ve yönetiminize teşekkür ederim" dedi.

MİMDER Başkanı Bülbüloğlu ise asrın felaketi sonrası kentin yeniden inşası noktasında kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa el birliği ile çalışacaklarını söyledi. Dernek olarak bu sürece katkı vereceklerini ifade eden Bülbüloğlu, en kısa zamanda Malatya'nın eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına olan inançlarının tam olduğunu ifade etti.

MİMDER heyeti daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcısı Erkan Özgür'ü de makamında ziyaret etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'i ziyaret etti - Son Dakika

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