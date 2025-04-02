Malatya İş Dünyası Boykota Karşı Esnafı Destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya İş Dünyası Boykota Karşı Esnafı Destekliyor

Malatya İş Dünyası Boykota Karşı Esnafı Destekliyor

Malatya'daki iş temsilcileri, CHP'nin boykot çağrısına karşı esnafa destek vermek için toplandı.

02.04.2025 17:21
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Malatya'daki iş dünyası temsilcileri, CHP'nin alışveriş boykotu çağrısına karşı esnafa destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) Malatya Şube Başkanları, yaptıkları açıklamalarla boykotun yerel ekonomiye zarar vereceğini belirtti.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, " Türkiye'yi kuran partinin bu çağrıyı yapması garabet. Bunu kabul etmiyoruz. Ülke ekonomisi iyiye gidiyor, ancak son günlerde yaşanan gelişmeler tamamen haksızlık ve hukuksuzluk içeriyor. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın tavsiyesiyle alışveriş yapacağız ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ise "Ekonomi esnaf ve ticaretle ayakta duruyor. Üretimin ve ticaretin durması herkesin zararına olur. Bu nedenle boykot çağrısına karşı esnafımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

ASKON Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, boykotun yerli ve milli markalara zarar verdiğini belirterek, "40 yıldır yerli üretimi desteklemek için mücadele veriyoruz. Bugün yapılan çağrı, bu mücadeleye zarar veriyor. Boykotun karşısındayız" diye konuştu.

ANESİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner ise İsrail mallarına yönelik boykotun yerli üretimi desteklemek için yapıldığını hatırlatarak, "Bugünkü boykot çağrısı, bu mücadeleyi tersine çevirmeye çalışan bir gücün işidir. Ancak Anadolu esnafı ve sanayicisi bu mücadeleyi sürdürecektir" dedi.

İş dünyasının temsilcileri, esnafın desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, alışveriş yapmaya devam edeceklerini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya İş Dünyası Boykota Karşı Esnafı Destekliyor - Son Dakika

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