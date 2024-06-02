Malatya İş Dünyası Eski Haline Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya İş Dünyası Eski Haline Dönmek İstiyor

Malatya İş Dünyası Eski Haline Dönmek İstiyor

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın hızla eski haline dönmesi gerektiğini belirtti. Karademir, iş dünyasının bilgi eksikliği ve kirliliği sorunlarına dikkat çekti.

02.06.2024 20:39  Güncelleme: 20:40
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, asrın felaketinde büyük yara alan Malatya'nın biran önce eski haline dönmesi için kaybedecek zamanların olmadığını ifade etti.

Malatya'da iş dünyası olarak şu an gördükleri en büyük sorunun bilgi eksikliği ve kirliliği olduğunu ifade eden MAGİNDER başkanı Salih Karademir, "Bugün esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin sorunları Malatya'mızın iş dünyasının ilerlemesine etki etmektedir. Artık dayanacak gücümüz kalmadığı gibi sabrımızın sonuna gelinmiştir. Malatya'mızın şu anki haline gerçekten çok üzülüyoruz. İş dünyasının belediye seçimlerinden sonra Malatya'mız için ciddi umutları vardı. Bugün gelinen noktada şehirde siyasetçilerimizin, belediye başkanlarımızın, STK'larımızın birbirinden kopuk hareket etmeleri iş dünyasına ciddi zarar vermektedir" ifadelerine yer verdi.

Şehirde yatırım yaptıklarını ancak sadece işadamlarının Malatya'da yatırım yapmasıyla kentin ayağa kalkamayacağını ifade eden Karademir, "Dışarıdan yatırımcı çekmemiz gerekiyor. Bunun için acil eylem planı ve kısa orta uzun vadeli şehrin ayağa kalkabilmesi için iş dünyasıyla ortak bir istişare toplantısı yapılarak gerekli adımlar atılması için Malatya Şehir Vizyonu adı altında eylem planı çıkartılmalıdır. Esnaf, sanayici, tüccar bu şehre küserse Malatya ayağa kalkmaz. Bizlerin bu bilinçle ortak akılla proje üretmesi gerekiyor. Malatyamızın şu anki durumu Pakistan, Hindistan sokaklarından farksız. Malatyamızı bu halde gören yatırımcı buraya yatırım yapmaz, burada yatırım yapan esnaf tüccar sanayici böyle bir şehirden göç eder" diye konuştu.

Rezerv alanları ile ilgili vatandaşların istediği bilgiyi aalmadığını da dile getiren Karademir, açıklamasını şöyle sürdürdü, "Şehirdeki bu belirsizlik esnafımızın sanayicimizin tüccarımızın aklını karıştırmaktadır. Belirsizliğin olduğu yerde umutsuzluk başlar. Belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin en büyük görevi Malatya'da yaşayan halkın umudunu yeşertmek olmalıdır. Bu şehrin gerçek sahipleri bizleriz. MAGİNDER ailesi olarak biz her zaman şehrimizin yanındayız. İş dünyasının sorunlarını çözmek ve söylemek için her zaman gereken adımları atacağız".

Depremin üzerinden 15 ay geçtiğini ve iş dünyasının halen huzursuz ve umutsuz olduğunu da kaydeden Başkan Karademir, "Artık gerekli adımların atılması gerekiyor. Bu şehrin artık kaybedecek 1 dakika vakti yok. Herkes üzerine gereken sorumluluğu alıp ortak sevdamız Malatya olan amaçla çalışması gerekiyor. Malatya'mızın burada olan olmayan her Malatyalıya ihtiyacı var. Malatya'mızın kavgalara, kişisel hırslara, bireysel çabalara ihtiyacı yok. Kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Malatya'mızın öncelikle bir ve beraber olması gerekiyor. Bizler Malatya'mızın demografik yapısının değişmesini istemiyoruz. Malatyalı ruhunu yaşatmak için bu şehri bize emanet eden atalarımızın verdiği görevle bu şehri yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. MAGİNDER ailesi her zaman esnafın, sanayicinin, tüccarın sesi olacaktır. İnşallah devletimiz Malatya'mızın daha güçlü, daha güzel olması için gerekli yatırımları hızlı bir şekilde yapacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya İş Dünyası Eski Haline Dönmek İstiyor - Son Dakika

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