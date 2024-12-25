Malatya Kayısı Çekirdeği İhracatı 12 Milyon Dolar Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Kayısı Çekirdeği İhracatı 12 Milyon Dolar Getirdi

Malatya Kayısı Çekirdeği İhracatı 12 Milyon Dolar Getirdi

Malatya, kayısı çekirdeğinden 11 ayda 4.333 ton ihracat yaparak 12.885 milyon dolar gelir sağladı.

25.12.2024 09:53
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Malatya'nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünü kayısı çekirdeğinden 11 aylık dönemde 4 bin 333 ton ihracat gerçekleştirilerek 12 milyon 885 bin dolar gelir sağlandı.

Malatya'da, depremin ortaya çıkardıkları tüm olumsuzluklara rağmen kuru kayı ile kayısı çekirdeği ihracatı yüzleri güldürdü. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan kentte, 11 ayda 68 bin tonun üzerinde kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 370 milyon dolar gelir elde edilirken, aynı dönemde gerçekleştirilen 4 bin 333 ton kayısı çekirdeği ihracatı ile de 12 milyon 885 bin dolarlık gelir sağlandı.

"En fazla ihracat İtalya'ya"

Kayısı çekirdeğinde yıl sonu ihracat hedeflerinin 5 bin ton olduğunu aktaran Başkan Özcan, "Kasım ayında 352 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirerek 1 milyon 132 bin dolar gelir elde ettik. 11 aylık dönemde ise 4 bin 333 ton ihracat gerçekleştirilerek 12 milyon 885 bin dolarlık gelir sağlandı. Yüzde 35'lik oranla en fazla ihracatı ise İtalya'ya gerçekleştirdiğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayısıda elde edilen her şeyin bir ekonomik değeri var"

Kayısının çok yönlü bir ürün olduğuna vurgu yapan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, ürünün sadece kuru kayısı ihracatı ile sınırlı olmadığını belirterek, kayısı çekirdeğinin kabuğundan da ciddi bir katma değer sağlandığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısı Çekirdeği İhracatı 12 Milyon Dolar Getirdi - Son Dakika

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