Malatya Kayısısı'nın İhracatında Yeni Adım - Son Dakika
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Malatya Kayısısı'nın İhracatında Yeni Adım

Malatya Kayısısı\'nın İhracatında Yeni Adım
14.07.2026 14:11
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, kayısı ihracatında coğrafi işaret logo kullanımı talep etti.

"Malatya Kayısısı" markasının dünya pazarındaki bilinirliğini artırmak istediklerini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ihracatçı birliklerinden ihraç edilen tüm kayısı paketlerinde "Malatya Kayısısı" ibaresi ve coğrafi işaret logosunun kullanılmasını talep etti.

Ege İhracatçı Birlikleri, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin sektör kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve odanın yönetim kurulu tarafından karşılanan heyetle istişare toplantısı düzenlendi. Toplantının ana gündem maddesi Malatya Kayısısı başta olmak üzere ilin ihracat rakamları oldu.

"Depreme Rağmen Vazgeçmedik"

6 Şubat depremlerinin ihracat rakamlarına olumsuz yansıdığını anlatan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'mız üretim kültürü güçlü, girişimci ruhu yüksek bir şehirdir. Ancak hepinizin yakından bildiği gibi 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan illerden biri olduk. Ticari altyapımız büyük zarar gördü, binlerce işyerimizi kaybettik. Buna rağmen iş dünyamız üretmekten, istihdam sağlamaktan ve ihracat yapmaktan vazgeçmedi. Böylesi zorlu bir süreçte ihracatımızı ayakta tutabilmek, üretimimizi sürdürebilmek ve yeni pazarlara ulaşabilmek bizim için her zamankinden daha büyük önem taşıyor" dedi.

"İhracatta AB tescilli Malatya kayısısı logosu çağrısı"

Kayısı ihracatının 2025 yılında yaşanan zirai dondan dolayı düştüğüne vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, Malatya Kayısısı markasının korunması için heyete bir çağrıda bulunarak, "Malatya denildiğinde akla ilk gelen ürün elbette kayısı. Dünya kuru kayısı üretiminde ve ihracatında lider konumdayız. Ancak geçtiğimiz yıl yaşadığımız zirai don felaketi nedeniyle kayısı ekonomimiz büyük yara aldı. Kayısıya bağlı yüzlerce sektörümüz bu olumsuzluktan etkilendi. Buna rağmen ihracatçımız pazarlarını kaybetmemek adına büyük fedakarlık gösterdi ve stoktaki ürünlerle ihracatını sürdürmeye çalıştı. Bu yıl stoklar sayesinde 47 bin ton ihracat gerçekleştirerek ülkemize 303 milyon dolar döviz geliri sağladık. Kayısının ülkemize yıllık 500 milyon doları bulan bir döviz girdisi sağladığının altını çizmek isterim. Bu yılki resmi kayısı rekoltemiz henüz açıklanmadı. Ancak, sahadan aldığımız bilgiye göre; Dünya pazarına yetecek seviyede ihracat yapacağımız yeterli ürün olacağını söyleyebilirim. AB coğrafi işaret tescilini aldığımı kayısımızın dünya pazarında marka haline gelmesi için önemli çalışmalar yaptık. Logo ve sertifikasyon çalışmalarını hayata geçirdik. Sizlerde de şu konuda bir talebimiz olacak. Birliğinize kayıtlı ihracatlarda kayısı paketleri üzerinde mutlaka Malatya Kayısısı ifadesinin ve logosunun yer almasını sağlarsanız memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

"Güçlü üretim gücüne sahibiz"

Malatya'dan yapılan diğer ihracat kalemlerine de değinilen toplantıda Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi; "Şehrimizin ihracat potansiyeli elbette yalnızca kayısıyla sınırlı değildir. Tekstil, gıda, makine, metal, mobilya ve birçok sektörde üretim gücüne sahibiz. Bu potansiyeli daha da büyütmek için yeni pazarlara, yeni iş birliklerine ve güçlü dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Siz değerli ihracatçı birliklerimizin bilgi birikimi, tecrübesi ve uluslararası bağlantıları, Malatya iş dünyası için çok kıymetlidir. Ortak projeler geliştirmeyi, üyelerimizi yeni pazarlara ulaştırmayı, eğitim programları ve ticaret heyetleri düzenlemeyi önemsiyoruz. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasının yolu şehirlerin üretim gücünü artırmaktan geçiyor. Bir şehir güçlenirse bölge güçlenir, bölgeler güçlenirse Türkiye güçlenir."

Ege İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Şemsettin Bayram Özgür, kayısının sadece Malatya'nın değil, Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz dönemde yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin ve ihracatçıların önemli kayıplar yaşadığını belirten Özgür, bu süreçte ihracat pazarlarının korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Kayısı sektörünün yeniden güçlenmesi için kamu kurumları, ihracatçı birlikleri ve sektör temsilcilerinin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Özgür, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmaları da takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Malatya'nın ihracat potansiyelinin artırılması, ihracatçı firmaların yeni pazarlara erişimi, uluslararası fuar organizasyonları, markalaşma çalışmaları ve sektörler arası iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, ihracatın sürdürülebilir şekilde artırılması için ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısısı'nın İhracatında Yeni Adım - Son Dakika

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