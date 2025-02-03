Malatya\'nın Deprem Sonrası Ekonomik Durumu: Personel Sayısı ve İhracat Verileri

Ekonomi

MALATYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat 2023 depremleri öncesi organize sanayi bölgesinde 42 bin olan personel sayısının depremin ardından 30 bine düştüğünü söyledi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü öncesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, değerlendirme toplantısı düzenledi. Depremlerde Malatya'da 35 bin 680 binanın ağır hasar gördüğünü, 27 bin 500 bağımsız iş yeri ve ofisin kullanılamaz hale geldiğini belirten Sadıkoğlu, "Adeta şantiyeye dönmüş şehrimizde 55 bini şehir merkezinde olmak üzere 100 bin vatandaşımız ve 3 bin 500 esnafımız, 3'üncü kışını konteynerlerde geçiriyor. 103 bin bağımsız konuta ve iş yerine ihtiyacımız var. Konutların ve iş yerlerinin hızlıca tamamlanmasını bekliyoruz. Bakanlarımız 2025 sonu itibarıyla tüm konut ve iş yerlerinin teslim edileceğini söylüyor. Bizim de temennimiz bu yönde. TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara göre deprem sonrası Malatya'dan 102 bin 621 kişi, nüfusunu başka şehirlere taşımış durumda" dedi.

Yaşanan depremlerde ticaret döngüsünün sağlandığı organize sanayi bölgesinin ayakta kaldığını belirten Sadıkoğlu, "Organize sanayi bölgemizde deprem öncesi 42 bin olan personel sayısı şu anda 30 bine düşmüş durumda. Sanayi bölgemiz başta olmak üzere şehrimizde acil beyaz ve mavi yakalı personellere ihtiyacımız var. Deprem öncesinde yıllık 455 milyon dolar olan ihracatımız, depremin etkisiyle 2023'te yüzde 13 düşüşle 392 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılına baktığımızda; 2023'e göre yüzde 8,7 artışla 426 milyon 320 bin dolar olarak gerçekleştirdik. 2023 yılına göre ihracatımızı arttırsak da deprem öncesi seviyeye hala ulaşamadık. 2025 yılı ihracat hedefimiz 500 milyon doları aşmaktır. Tüm sorunlara rağmen üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.