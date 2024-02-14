Malatya'nın ihracat kaybı 68 milyon dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'nın ihracat kaybı 68 milyon dolar

Malatya\'nın ihracat kaybı 68 milyon dolar

6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın ihracat kaybının 68 milyon 535 bin dolar olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde daha kapsamlı destekler bekliyoruz.

14.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:29
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6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın ihracat kaybının 68 milyon 535 bin dolar olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde daha kapsamlı destekler bekliyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın ihracat kaybının 68 milyon 535 bin dolar olduğunu söyledi.

2023 yılının Şubat- Aralık dönemi ihracatının 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 düşüşle gerçekleştiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta tarifi zor depremler yaşadık. Ekonomik ve sosyal etkisi hala devam ediyor, yıllarca da devam edeceğe benziyor. İhracat, ülkemiz ve ilimiz ekonomisi için hayati öneme haiz bir konu. Yaşadığımız depremler sonrası şehrimizin düşen ihracatını yeniden ivmelendirmek adına hükümetimizden güçlü adımlar bekliyoruz. 2023 yılının Malatya'dan Şubat-Aralık döneminde 356 milyon 696 bin dolar ihracat gerçekleştirebildik. 2022 yılının aynı döneminde 425 milyon 231 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Şehrimizin ana ihracat kalemi kuru kayısı. Küresel ihracatın daraldığı bu dönemde bizim inovatif ve yüksek katma değerli ürünleri ihracat kalemlerimize katmamız kaçınılmaz. Yükte hafif, pahada ağır ürünlerin ihracatını gerçekleştirecek fabrikaların sayılarını arttırmamız gerekiyor. Tüm iş dünyasını, ayağa kalkma mücadelesi veren şehrimize yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik sorunların üretim maliyetlerini arttırarak ülkemizin rekabet gücünü zayıflattığına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada ekonomik anlamda sorunlar devam ediyor. Jeopolitik riskler artıyor, dünyadaki siyasi kriz derinleşiyor. Kızıldeniz'de yaşananlar bizleri yeni bir tedarik zinciri krizi ile karşı karşıya bırakıyor. Tüm bunlar üretim maliyetlerinin yüksekliği ile birleşince rekabet gücümüz giderek zayıflıyor. Dolayısıyla ihracatta mevcut konumumuzu korumamızın dışında hedeflere ulaşabilmemiz için ihracatçılarımızın desteklenmesi oldukça önemli" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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