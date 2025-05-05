Malatya'nın İhracatı Nisan'da Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'nın İhracatı Nisan'da Düşüşte

Malatya, nisan ayında 23 milyon 178 bin dolar ihracat yaparak geçen yıla göre düşüş yaşadı.

05.05.2025 13:24
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'dan nisan ayında 23 milyon 178 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, dış ve iç piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle ihracatta olumsuzluklar yaşadıklarını ifade etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta düşüş yaşandığını aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Nisan ayında Malatya'dan önceki aya göre yüzde 33, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 düşüşle 23 milyon 178 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Dış ticaretteki belirsizlikler ve iç piyasadaki ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalar ilimiz ekonomisini olumsuz etkiledi. Yine de her şeye rağmen üreten ve ihracat yapan üyelerimizi ve personellerini gönülden kutluyorum. 12 Nisan gecesi yaşadığımız zirai don kayısımızın neredeyse yüzde yüzünü yaktı. Malatya olarak yıllık ortalama 90 bin ton kayısı ihracatı yapıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre stokta 30 bin ton civarında kayısı var. Bu stok elbette dış pazarın mevcut ihtiyacını karşılayamayacak. İhracat rakamlarımızda düşüş yaşayacağız. Şehrimizin ihracat rakamının düşmesi doğrudan ülke ekonomisini de etkileyecek. Hem ekonomimizin olumsuz etkilenmemesi hem de dış pazarımızı kaybetmememiz için hükümetimizin bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'nın İhracatı Nisan'da Düşüşte - Son Dakika

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