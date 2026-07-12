Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 115 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 115 Milyon Dolar

Malatya\'nın Kuru Kayısı İhracatı 115 Milyon Dolar
12.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2023'ün ilk 6 ayında 12 bin 844 ton kuru kayısı ihraç ederek 115 milyon dolar kazandı.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 115 milyon 248 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısı, geçen yıl yaşanan zirai dona rağmen kent ekonomisine katkısını sürdürüyor.

Bu yıl ihracatçılar, yılın ilk 6 ayında 12 bin 844 ton kayısı ihraç ederken, 115 milyon 248 bin dolar gelir elde etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 12 Nisan'da yaşanan zirai don nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanmasına rağmen stoklardaki ürünlerle ihracatın sürdürüldüğünü söyledi.

Ocak-haziran dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, "İlk 6 aya baktığımız zaman 12 bin 844 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, 115 milyon 248 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Fiyat ortalamalarımıza baktığımız zaman son 10 yılın en yüksek ihracat ortalamalarını görüyoruz. 9 doların üzerinde bir ihracat ortalaması söz konusu." dedi.

İhracatta yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor

Özcan, yaş kayısı hasadının sürerken kurutmalık ürünlerin de işlenerek depolara alınmaya başlandığını ifade etti.

Üreticilere ve ihracatçılara hayırlı bir sezon dileyen Özcan, şunları kaydetti:

"Bu yıl yeni mahsul ve hasat dönemimiz başladı. Stoklarda kalan ürünlerde sona geldik. 1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat dönemi açılacak ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yıl kaybettiğimiz pazarlarla ilgili yoğun mücadele vereceğiz. Orta Asya krizini aşacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ağustos, Malatya, Türkiye, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 115 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

11:34
Trump’tan Graham için taziye mesajı Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 11:45:22. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 115 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.