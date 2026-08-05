Malatya'nın Yüksek Teknoloji Dönüşümü - Son Dakika
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Malatya'nın Yüksek Teknoloji Dönüşümü

Malatya\'nın Yüksek Teknoloji Dönüşümü
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Mustafa Sarıtaç, Malatya'nın yüksek teknoloji odaklı sanayi dönüşümünü vurguladı.

İş insanı Mustafa Sarıtaç, Malatya'nın mevcut üretim altyapısını yüksek teknoloji odaklı bir dönüşümle güçlendirmesi gerektiğini belirterek, kentin savunma sanayi başta olmak üzere katma değeri yüksek üretimde önemli bir merkez haline gelebileceğini söyledi.

Malatya'nın tarih boyunca üretim ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Sarıtaç, küresel rekabetin artık yalnızca üretim miktarıyla değil, yüksek teknoloji, inovasyon ve katma değerle şekillendiğini belirtti.

Kentin önünde önemli bir fırsat bulunduğunu kaydeden Sarıtaç, "Artık yalnızca daha fazla üretmek değil, daha yüksek teknoloji üretmek zorundayız. Malatya'nın güçlü üretim kültürünü geleceğin sanayisiyle buluşturmalıyız" dedi.

Savunma sanayisinin yalnızca ana ürünlerden oluşmadığını ifade eden Sarıtaç, bu alanda binlerce farklı ürün ve bileşenin üretildiğine dikkat çekerek, "Bir civata, elektronik kart, kablo demeti, hassas işlenmiş metal parça ya da yazılım modülü de savunma sanayisinin önemli bir parçasıdır. Malatya'nın bu tedarik zincirinde güçlü bir yer edinmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.

"KOBİ'ler yüksek teknoloji üretimine hazırlanmalı"

Mevcut sanayi altyapısının dönüşümünün önemine değinen Sarıtaç, Organize Sanayi Bölgeleri, metal işleme, makine imalatı, elektrik, plastik ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yüksek teknoloji üretimine yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İşletmelerin uluslararası kalite standartlarına ulaşması, dijital üretim sistemlerine geçmesi, robotik otomasyon yatırımlarını artırması, yapay zeka destekli üretim planlamasını benimsemesi ve Ar-Ge kültürünü güçlendirmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarıtaç, bu dönüşümün Malatya ekonomisine uzun vadede önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

"Gençler için yeni meslek alanları oluşacak"

Sanayide gerçekleştirilecek dönüşümün istihdamı da olumlu etkileyeceğini belirten Sarıtaç, CNC programcılığı, robotik otomasyon, elektronik üretim teknolojileri, yazılım geliştirme, kalite mühendisliği, kompozit malzeme teknolojileri ile yapay zeka ve veri analizi gibi alanlarda gençler için yeni kariyer fırsatlarının doğacağını söyledi.

Sarıtaç, hedeflerinin fabrika sayısını artırmaktan çok yüksek katma değer üreten işletmelerin sayısını artırmak olduğunu belirterek, "Gerçek sanayi devrimi; yüksek teknoloji üreten, yenilik geliştiren ve uluslararası tedarik zincirlerinde güvenilir çözüm ortağı olabilen işletmelerle gerçekleşecektir" dedi.

Malatya'nın bu dönüşümü başarabilecek tüm potansiyele sahip olduğunu ifade eden Sarıtaç, sanayiciler, üniversiteler, meslek liseleri, kamu kurumları, yerel yönetimler ve gençlerin ortak bir vizyon etrafında buluşması gerektiğini kaydederek, "Kayısısıyla tanınan Malatya, yüksek teknoloji üreten sanayisiyle de adından söz ettiren şehirlerden biri olabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın Yüksek Teknoloji Dönüşümü - Son Dakika

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